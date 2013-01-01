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即时要闻
【海外】俄一养老院发生火灾23人失踪  
[2009年02月01日]
【海外】索马里新总统宣誓就职  
[2009年02月01日]
【海外】马达加斯加政局发生动荡  
[2009年02月01日]
【海外】约旦国王敦促尽快恢复巴以和平进程  
[2009年02月01日]
【政经】福建长乐特大火灾15人死亡  
[2009年02月01日]
【政经】节后铁路返程客流持续攀升  
[2009年01月31日]
【政经】春节上海出境游市场火爆  
[2009年01月31日]
【政经】上海春节旅游依然红火  
[2009年01月31日]
【政经】春节赴台游客超1.3万人次  
[2009年01月31日]
【政经】春节消费品零售总额2900亿元  
[2009年01月31日]
【政经】湖南确诊高致病性禽流感病例  
[2009年01月31日]
【政经】北京1月蓝天创十年之最  
[2009年01月31日]
【政经】中国游客在美遭遇车祸  
[2009年01月31日]
【政经】沪港列车春节载客首破2000人次  
[2009年01月31日]
【产业】卡特彼勒将再裁员2110人  
[2009年01月31日]
【金融】美国三家小型银行被关闭  
[2009年01月31日]
【产业】奇瑞公司计划在阿根廷建厂  
[2009年01月31日]
【海外】欧元区失业率升至新高  
[2009年01月31日]
【海外】索马里反对派领导人当选总统  
[2009年01月31日]
【海外】巴西提高最低工资标准  
[2009年01月31日]
【政经】温家宝会见西班牙首相  
[2009年01月31日]
【海外】伊拉克举行省级议会选举  
[2009年01月31日]
【海外】埃克森美孚去年盈利再攀新高  
[2009年01月31日]
【产业】保时捷上半财年销售收入下降14%  
[2009年01月31日]
【金融】美元对多数主要货币上涨  
[2009年01月31日]
【金融】纽约黄金期货价格上涨  
[2009年01月31日]
【金融】美股全线下挫  
[2009年01月31日]
【产业】国际油价小幅回升  
[2009年01月31日]
【海外】津巴布韦霍乱已致3100多人死亡  
[2009年01月30日]
【金融】澳门外汇储备近160亿美元  
[2009年01月30日]
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