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即时要闻
【政经】陕西将用亚行贷款重建12所地震受损学校   
[2009年01月30日]
【产业】去年广东对新兴市场出口较快增长  
[2009年01月30日]
【政经】中国与塞内加尔签署经济技术合作协议  
[2009年01月30日]
【海外】俄总统称打击分裂主义极端主义是俄首要安全任务  
[2009年01月30日]
【海外】法向索马里移交九名海盗嫌疑人  
[2009年01月30日]
【海外】法全国性罢工抗议政府经济政策  
[2009年01月30日]
【海外】日俄关系起波折  
[2009年01月30日]
【政经】中国提出联合国维和改革建议  
[2009年01月30日]
【金融】29日纽约黄金期货上涨  
[2009年01月30日]
【金融】29日美元对主要货币比价涨跌不一  
[2009年01月30日]
【政经】温家宝与德国总理默克尔举行会谈  
[2009年01月30日]
【海外】奥巴马在对伊朗政策方面保留所有选择  
[2009年01月30日]
【海外】奥巴马称将深化美日同盟关系  
[2009年01月30日]
【金融】29日美股主要股指全线大幅下挫  
[2009年01月30日]
【政经】第五届中德经济技术合作论坛柏林举行  
[2009年01月30日]
【政经】杭州海关对外贸企业“放行交单”  
[2009年01月30日]
【产业】去年受理专利申请增长近两成   
[2009年01月30日]
【产业】国内棉价继续回升  
[2009年01月29日]
【政经】香港去年贸易逆差逾2000亿港元  
[2009年01月29日]
【海外】欧佩克表示可能将进一步减产  
[2009年01月29日]
【金融】29日亚太主要股市多数上涨  
[2009年01月29日]
【海外】以色列战机再袭加沙地带南部  
[2009年01月29日]
【产业】丰田将在南非召回5万辆汽车  
[2009年01月29日]
【海外】阿根廷政府宣布成功进行债务重组  
[2009年01月29日]
【政经】阿根廷对华贸易现近年来首次逆差  
[2009年01月29日]
【海外】韩国燃油消费量四年来首降  
[2009年01月29日]
【金融】29日恒指涨4.58%  
[2009年01月29日]
【产业】SAP拟裁员3000人  
[2009年01月29日]
【海外】欧盟出台35亿欧元能源投资计划  
[2009年01月29日]
【产业】波音季度报亏 拟削减1万岗位  
[2009年01月29日]
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