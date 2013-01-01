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即时要闻
【金融】29日恒指高开981点  
[2009年01月29日]
【产业】星巴克裁员6700人  
[2009年01月29日]
【海外】美众议院通过8190亿美元经济刺激方案  
[2009年01月29日]
【政经】温家宝开始对德进行正式访问  
[2009年01月29日]
【产业】28日国际油价小幅回升  
[2009年01月29日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年01月29日]
【金融】28日纽约黄金期货继续回调  
[2009年01月29日]
【金融】28日纽约股市大幅上涨  
[2009年01月29日]
【海外】美联储决定维持联邦基金利率在历史最低点  
[2009年01月29日]
【政经】温家宝会见世界经济论坛主席施瓦布  
[2009年01月29日]
【海外】日本要求俄罗斯释放日本渔船  
[2009年01月29日]
【海外】以色列宣布驱逐委内瑞拉使节  
[2009年01月29日]
【政经】IMF预测今年全球经济增长率降至0.5%  
[2009年01月29日]
【政经】事业单位养老保险改革方案出台  
[2009年01月28日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年01月28日]
【金融】欧央行官员称欧元区无通缩风险  
[2009年01月28日]
【金融】达沃斯论坛寻求经济复苏之道  
[2009年01月28日]
【金融】银监会：保证小企业贷款增速  
[2009年01月28日]
【金融】纽约市场黄金期货回调  
[2009年01月28日]
【金融】利好财报拉升美股  
[2009年01月28日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年01月28日]
【产业】松下将出现六年来首亏  
[2009年01月28日]
【产业】美国大城市房价持续深跌  
[2009年01月28日]
【产业】中石化炼油能力跃居世界第三  
[2009年01月28日]
【产业】国际油价大幅下跌  
[2009年01月28日]
【产业】英国政府斥资救助汽车工业  
[2009年01月28日]
【海外】巴将寻求向国际法院起诉以色列  
[2009年01月28日]
【海外】奥巴马敦促共和党支持新刺激方案  
[2009年01月28日]
【海外】希拉里称美新政府愿同中国全面对话   
[2009年01月28日]
【海外】索马里总统选举期限延长  
[2009年01月28日]
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