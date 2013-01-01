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即时要闻
【海外】美旧房销量去年12月份意外增加  
[2009年01月27日]
【金融】美股震荡后小幅收高  
[2009年01月27日]
【产业】超市对中小供应商滥收费将被查处  
[2009年01月27日]
【产业】去年12月轻工业增速高于重工业  
[2009年01月27日]
【产业】中科院预计今年物流业平稳快速增长  
[2009年01月27日]
【海外】联合国粮食安全高级别会议在马德里开幕  
[2009年01月26日]
【政经】广西确诊一例人感染高致病性禽流感病例  
[2009年01月26日]
【海外】两架美军直升机在伊拉克北部坠毁四人死亡  
[2009年01月26日]
【产业】飞利浦公司去年四季度亏损14.7亿欧元  
[2009年01月26日]
【海外】荷兰国际集团去年亏损10亿欧元  
[2009年01月26日]
【金融】亚太主要股市微幅波动  
[2009年01月26日]
【海外】潘基文和萨帕特罗呼吁关注粮食安全  
[2009年01月26日]
【政经】贵阳人禽流感确诊病人病情稳定　  
[2009年01月26日]
【海外】巴基斯坦西北部发生爆炸25人死伤  
[2009年01月26日]
【产业】今年全球航空运输量或将明显萎缩  
[2009年01月26日]
【金融】东京股市日经股指下跌0.81%  
[2009年01月26日]
【金融】美联储预计将维持低利率政策  
[2009年01月26日]
【海外】美国两起枪击案致四死15伤  
[2009年01月26日]
【海外】世行表示发展中国家仍面临粮食安全挑战  
[2009年01月26日]
【海外】美洲议会联盟执委会批准中国人大成为观察员的申请  
[2009年01月26日]
【政经】“团团”“圆圆”正式与台民众见面　  
[2009年01月26日]
【政经】南水北调工程今年将投资213亿元  
[2009年01月26日]
【产业】中科院预测2009年商品房价格不会崩盘  
[2009年01月26日]
【金融】证监会：QFII外汇额度去年新增28.6亿美元  
[2009年01月26日]
【海外】伊拉克去年末月原油出口增加  
[2009年01月26日]
【海外】IMF将再次下调全球经济增长预测  
[2009年01月26日]
【产业】中海油服预计今年主要业务板块作业量保持良好增长势头  
[2009年01月26日]
【产业】住房城乡建设部：以城乡规划引导城镇化发展  
[2009年01月26日]
【政经】中国拟建立工业节能减排技术改造项目储备库  
[2009年01月26日]
【产业】六成多央企已推行经济增加值考核  
[2009年01月26日]
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