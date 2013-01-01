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即时要闻
【海外】美疾控中心预警B型流感嗜血杆菌  
[2009年01月24日]
【政经】山西辛庄煤业透水事故已确认八人遇难  
[2009年01月24日]
【政经】山东解除禽流感Ⅱ级应急响应  
[2009年01月24日]
【海外】日本自卫队将装备固定翼无人侦察机  
[2009年01月24日]
【海外】多国科学家发现“南亚褐云”成因  
[2009年01月24日]
【海外】斯洛伐克拟建由国家控制的天然气公司  
[2009年01月24日]
【产业】中国将化肥价格改为市场调节  
[2009年01月24日]
【金融】沪深总市值报133096亿元  
[2009年01月24日]
【政经】稻谷主产区最低收购价提高16%  
[2009年01月24日]
【金融】沪深流通市值新报51846亿元  
[2009年01月24日]
【政经】去年广东出口增速下降到9.4%  
[2009年01月24日]
【政经】胡锦涛等参加春节团拜会  
[2009年01月24日]
【金融】基金本周净值整体上升  
[2009年01月24日]
【产业】哈雷摩托拟两年内裁员1100人  
[2009年01月24日]
【产业】英特尔董事长贝瑞特将于5月退休  
[2009年01月24日]
【产业】通用电气季度盈利大幅下降  
[2009年01月24日]
【产业】西门子与阿海珐“分道扬镳”  
[2009年01月24日]
【金融】国际市场农产品期货价格涨跌互现  
[2009年01月24日]
【产业】半导体巨头英飞凌子公司申请破产  
[2009年01月24日]
【政经】特里谢预计2010年世界经济将明显复苏  
[2009年01月24日]
【政经】中国呼吁对联合国维和行动进行必要改革  
[2009年01月24日]
【海外】荷兰银行出资为冰岛破产银行“埋单”  
[2009年01月24日]
【金融】伦敦市场金属期货价格反弹  
[2009年01月24日]
【政经】杨洁篪同希拉里通电话  
[2009年01月24日]
【海外】奥巴马与英国、加拿大和沙特领导人通话  
[2009年01月24日]
【海外】希拉里与部分国家领导人通话  
[2009年01月24日]
【海外】俄称支持奥巴马寻求新径解决阿富汗问题  
[2009年01月24日]
【政经】澳门行政长官选举委员会委员选举将于4月举行  
[2009年01月24日]
【海外】美首次批准将胚胎干细胞用于治疗试验  
[2009年01月24日]
【海外】美参议院批准奥巴马政府六名高级官员提名  
[2009年01月24日]
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