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即时要闻
【政经】《黄河流域防洪规划》获批  
[2008-08-04]
【海外】韩国外汇储备连续四个月下滑  
[2008-08-04]
【海外】约旦正式启动Disi输水项目  
[2008-08-04]
【产业】印度3G资格招标拟对海外开放  
[2008-08-04]
【产业】通用汽车在墨西哥建生产基地  
[2008-08-04]
【金融】彭博：巴黎银行业绩或好于同行  
[2008-08-04]
【金融】台北股市下跌25点  
[2008-08-04]
【金融】日经股指收于12933.18点   
[2008-08-04]
【海外】世界第二高峰雪崩致11人死亡  
[2008-08-04]
【金融】中国进出口银行不良贷款率降至1.8%  
[2008-08-04]
【海外】加拿大一小型飞机失事五人死  
[2008-08-04]
【产业】克莱斯勒财务公司降低信贷最高限额  
[2008-08-04]
【金融】私募巨头百仕通设立在华代表处   
[2008-08-04]
【海外】七成日本人认为经济形势将变坏  
[2008-08-04]
【政经】新疆喀什爆炸袭击16死16伤  
[2008-08-04]
【金融】东京股市早盘下跌  
[2008-08-04]
【金融】早盘上证综指收2776.83点  
[2008-08-04]
【海外】外资竞标收购美企业活动增加  
[2008-08-04]
【政经】地震救灾资金物资审计情况公布  
[2008-08-04]
【海外】克林顿说世界艾滋病感染率降低10%  
[2008-08-04]
【产业】淡水河谷与中国签署16亿美元合同  
[2008-08-04]
【产业】伊藤忠商社与中粮集团广泛合作  
[2008-08-04]
【金融】人民币对美元汇率连续走低  
[2008-08-04]
【金融】张江高科配股4日启动  
[2008-08-04]
【金融】四公司预告上半年业绩  
[2008-08-04]
【政经】《黄河流域防洪规划》获批复  
[2008-08-04]
【金融】沪深股市双双低开  
[2008-08-04]
【海外】俄罗斯恢复在古巴的军事存在  
[2008-08-04]
【政经】可可西里数万只藏羚羊母子回迁  
[2008-08-04]
【政经】8月8日北京不会有持续性强降水  
[2008-08-04]
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