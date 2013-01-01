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即时要闻
【金融】美林前CEO辞去美国银行职务  
[2009年01月23日]
【产业】纽约市场油价小幅收高  
[2009年01月23日]
【金融】23日人民币对美元汇率回落7个基点  
[2009年01月23日]
【产业】谷歌公司四季度盈利超预期  
[2009年01月23日]
【海外】索马里举行总统选举  
[2009年01月23日]
【金融】日本银行利润降幅或超80%  
[2009年01月23日]
【产业】微软最大规模裁员计划公布  
[2009年01月23日]
【产业】诺基亚四季度盈利大幅下滑  
[2009年01月23日]
【金融】23日人民币市场汇价  
[2009年01月23日]
【金融】23日沪深股市双双低开  
[2009年01月23日]
【海外】关塔那摩监狱一年内将关闭  
[2009年01月23日]
【海外】美国参议院通过财长提名  
[2009年01月23日]
【金融】22日伦敦股市收低  
[2009年01月23日]
【金融】国际农产品期货价格下跌  
[2009年01月23日]
【金融】纽约汇市美元汇价下跌  
[2009年01月23日]
【金融】22日纽约黄金期货小幅上涨  
[2009年01月23日]
【金融】22日纽约股市全线下挫  
[2009年01月23日]
【海外】驻阿外国部队打死28名武装分子  
[2009年01月22日]
【政经】香港推出“保就业”新措施  
[2009年01月22日]
【海外】欧盟批准德国为银行业存款保障计划提供担保  
[2009年01月22日]
【海外】俄称未同意北约经俄领土向阿富汗运送物资  
[2009年01月22日]
【产业】22日肉类蔬菜价格全面上涨  
[2009年01月22日]
【海外】日本耐达菲流感病毒迅速扩散  
[2009年01月22日]
【政经】台湾去年失业率创四年来新高  
[2009年01月22日]
【政经】神华黑岱沟矿“1·16”事故存在漏报延报现象  
[2009年01月22日]
【海外】欧元区去年11月工业订单同比剧降  
[2009年01月22日]
【产业】宝钢与中集集团签署战略合作协议  
[2009年01月22日]
【政经】北京GDP突破万亿元大关  
[2009年01月22日]
【金融】22日亚太主要股市普遍上涨  
[2009年01月22日]
【产业】去年中国软件业收入增长三成  
[2009年01月22日]
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