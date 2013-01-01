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即时要闻
【金融】22日国内现货金银涨跌互现  
[2009年01月22日]
【金融】22日恒指升74点  
[2009年01月22日]
【金融】22日认购权证涨跌各半  
[2009年01月22日]
【海外】加拿大重申准时从阿富汗撤军  
[2009年01月22日]
【产业】五部门15项措施促TD-SCDMA发展  
[2009年01月22日]
【产业】海尔全球实现营业额1220亿元  
[2009年01月22日]
【海外】日央行：日本经济将连续两个财年负增长  
[2009年01月22日]
【政经】2008年中国CPI涨5.9%  
[2009年01月22日]
【金融】22日国内黄金期货缩量收涨  
[2009年01月22日]
【金融】22日中小板指涨1.32%  
[2009年01月22日]
【产业】阿根廷限制进口措施或将波及中国产品  
[2009年01月22日]
【金融】22日沪深B股双双上行  
[2009年01月22日]
【金融】上证综指重登2000点  
[2009年01月22日]
【海外】俄罗斯推出新举措促就业  
[2009年01月22日]
【产业】英特尔全球五家工厂将停产  
[2009年01月22日]
【金融】日经股指上涨1.9%  
[2009年01月22日]
【海外】韩国上季度GDP降幅十年来最大  
[2009年01月22日]
【金融】去年全球对冲基金净赎回额历史最高  
[2009年01月22日]
【产业】通用全球销量退居丰田之后  
[2009年01月22日]
【政经】黑龙江去年对俄贸易110亿美元  
[2009年01月22日]
【政经】上海GDP去年增长9.7%  
[2009年01月22日]
【金融】帕森斯将出任花旗集团董事长  
[2009年01月22日]
【产业】淡水河谷铁矿石年产量首次下跌  
[2009年01月22日]
【产业】英特尔将在全球关闭五家工厂  
[2009年01月22日]
【政经】粤港成立珠三角规划纲要协调小组  
[2009年01月22日]
【海外】日去年贸易盈余同比下降80%  
[2009年01月22日]
【海外】尼军方去年摧毁约300个非法炼油厂  
[2009年01月22日]
【海外】奥巴马要求军方落实其从伊撤军主张  
[2009年01月22日]
【海外】美特别法庭停审关塔那摩囚犯  
[2009年01月22日]
【海外】俄联邦去年预算盈余1.6万亿卢布  
[2009年01月22日]
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