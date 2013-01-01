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即时要闻
【产业】纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2009年01月22日]
【产业】爱立信将裁员5000人  
[2009年01月22日]
【金融】纽约股市大幅反弹  
[2009年01月22日]
【产业】国际油价大幅反弹  
[2009年01月22日]
【产业】奥凯航空公司尚未复航  
[2009年01月22日]
【海外】马来西亚大幅降息  
[2009年01月22日]
【政经】京台高速发生特大交通事故  
[2009年01月21日]
【海外】普京批准2020年前俄金融市场发展战略  
[2009年01月21日]
【政经】山东人禽流感患者无明显禽类接触史  
[2009年01月21日]
【政经】四川去年经济增长9.5%  
[2009年01月21日]
【海外】德国经济今年预计将负增长  
[2009年01月21日]
【政经】三部门要求加大活禽市场监防  
[2009年01月21日]
【金融】21日亚太主要股市多数下跌  
[2009年01月21日]
【海外】保加利亚和土耳其天然气供应恢复  
[2009年01月21日]
【产业】中国制订防止生猪价格过度下跌调控预案  
[2009年01月21日]
【产业】上海政府表示暂无蓝印户口等措施刺激楼市  
[2009年01月21日]
【政经】去年沪消费市场同比增长近两成  
[2009年01月21日]
【金融】去年中国保费收入9784亿元  
[2009年01月21日]
【金融】中信集团去年实现净利润逾140亿元  
[2009年01月21日]
【金融】21日恒指跌376点  
[2009年01月21日]
【政经】京人均GDP突破9000美元  
[2009年01月21日]
【海外】新加坡大幅下调今年经济增长预期  
[2009年01月21日]
【金融】保监会回应“航意险暴利说”  
[2009年01月21日]
【海外】日本产业用电需求现历史最大降幅  
[2009年01月21日]
【产业】日去年粗钢产量下降1.2%  
[2009年01月21日]
【金融】21日国内黄金期货缩量收涨  
[2009年01月21日]
【金融】国内现货金银价小幅上涨  
[2009年01月21日]
【金融】上证B指微跌 深证B指勉强红盘  
[2009年01月21日]
【政经】江苏为农民工追回工资2.1亿元  
[2009年01月21日]
【海外】印尼沉船事故搜救行动结束  
[2009年01月21日]
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