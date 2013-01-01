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即时要闻
【政经】广东专项资金帮扶加工贸易企业  
[2009年01月21日]
【产业】温州异地开设名品购物中心  
[2009年01月21日]
【海外】英国央行将收购银行债券  
[2009年01月21日]
【政经】特大凌汛袭击黄河壶口景区  
[2009年01月21日]
【金融】21日早盘上证综指收报1995点  
[2009年01月21日]
【海外】阿根廷向中国出口大豆增加  
[2009年01月21日]
【金融】东京股市早盘下跌1.93%  
[2009年01月21日]
【产业】伦敦金属期价涨跌互见  
[2009年01月21日]
【产业】芝加哥大豆期货受获利回吐打压  
[2009年01月21日]
【产业】菲亚特与克莱斯勒战略联盟  
[2009年01月21日]
【海外】美参议院批准奥巴马政府首批成员  
[2009年01月21日]
【金融】21日人民币市场汇价  
[2009年01月21日]
【产业】索尼公司去年或现巨亏  
[2009年01月21日]
【海外】人民币对美元汇率继续回落  
[2009年01月21日]
【金融】21日沪深股市双双低开  
[2009年01月21日]
【海外】俄天然气已输往捷奥  
[2009年01月21日]
【产业】宝马和大众宣布缩短工时计划  
[2009年01月21日]
【产业】证监会审核三公司并购重组申请  
[2009年01月21日]
【金融】纽约黄金期货价格上涨  
[2009年01月21日]
【海外】奥巴马就任美国总统  
[2009年01月21日]
【产业】纽约原油期货价格大幅回升  
[2009年01月21日]
【金融】20日伦敦股市继续收低  
[2009年01月21日]
【金融】纽约股市遭遇重挫  
[2009年01月21日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2009年01月21日]
【海外】欧盟表示要避免天然气危机再发  
[2009年01月20日]
【政经】“出租车运营”非法集资诈骗案在沪审理  
[2009年01月20日]
【海外】俄输欧天然气抵达乌境内  
[2009年01月20日]
【海外】西班牙两架战斗机坠毁三人死亡  
[2009年01月20日]
【政经】台北地院续审陈水扁弊案  
[2009年01月20日]
【政经】高强：应将药品集中采购与基本药物制度衔接  
[2009年01月20日]
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