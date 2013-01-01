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即时要闻
【政经】《2008年中国的国防》白皮书发表  
[2009年01月20日]
【政经】深圳龙岗公安分局原副局长被判11年  
[2009年01月20日]
【产业】中海油今年净产量预计约2.31亿桶  
[2009年01月20日]
【金融】20日亚太主要股市普遍下跌  
[2009年01月20日]
【政经】杭州向特定群体发放1亿元消费券  
[2009年01月20日]
【产业】食用农产品价格继续上涨  
[2009年01月20日]
【海外】民调显示多数伊拉克人对国家前途表示乐观  
[2009年01月20日]
【金融】中信集团获国开行16亿元并购贷款  
[2009年01月20日]
【政经】第三次中俄财长对话在京举行  
[2009年01月20日]
【海外】肯尼亚将购非洲投资银行1.88%股份  
[2009年01月20日]
【金融】A股持仓账户九个月来首次降至4700万户以下  
[2009年01月20日]
【海外】日本消费者信心指数再创新低  
[2009年01月20日]
【海外】日央行再次向金融机构提供低息贷款  
[2009年01月20日]
【金融】去年12月大小非减持继续趋缓  
[2009年01月20日]
【产业】宝钢3月出厂报价继续上调  
[2009年01月20日]
【金融】国内现货金银价小幅下挫  
[2009年01月20日]
【海外】韩国贸易近11年来首现逆差  
[2009年01月20日]
【海外】韩国称与欧盟自贸谈判完成九成  
[2009年01月20日]
【金融】20日恒指跌380点  
[2009年01月20日]
【产业】丰田去年全球销量下滑4%  
[2009年01月20日]
【金融】20日国内黄金期货缩量收跌  
[2009年01月20日]
【金融】沪深B股延续分化走势  
[2009年01月20日]
【金融】认购权证成交剧减近三成  
[2009年01月20日]
【金融】20日中小板指涨1.14%  
[2009年01月20日]
【金融】沪深股市走出“翘尾”行情  
[2009年01月20日]
【政经】去年末全国城镇登记失业率达4.2%  
[2009年01月20日]
【金融】央行与香港金管局签署货币互换协议  
[2009年01月20日]
【金融】20日台北股市大跌124点  
[2009年01月20日]
【金融】20日日经股指跌2.31%  
[2009年01月20日]
【海外】匈牙利国家银行再次下调基准利率  
[2009年01月20日]
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