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即时要闻
【政经】联合国预测今年世界经济增长可能降至1%  
[2009年01月16日]
【产业】日产将主力车March生产转移至泰国  
[2009年01月16日]
【海外】美住房止赎案例去年猛增八成  
[2009年01月16日]
【海外】机构预测德经济将连续三个季度萎缩  
[2009年01月16日]
【金融】16日人民币市场汇价  
[2009年01月16日]
【金融】16日沪深股市双双高开  
[2009年01月16日]
【海外】希拉里国务卿任命获美参议院外交委员会通过  
[2009年01月16日]
【产业】去年政府土地出让收入锐减  
[2009年01月16日]
【海外】日本计划4月起派军舰赴索马里护航  
[2009年01月16日]
【海外】奥巴马团队成员表示将加强美在联合国作用  
[2009年01月16日]
【海外】奥巴马8250亿美元救市方案公布  
[2009年01月16日]
【政经】去年全国发生各类事故超41万起  
[2009年01月16日]
【产业】空客去年储备订单创历史纪录  
[2009年01月16日]
【海外】美国防部制定从伊撤军方案  
[2009年01月16日]
【海外】美参议院批准拨付剩余救市资金  
[2009年01月16日]
【海外】美客机坠河机上人员获救  
[2009年01月16日]
【海外】埃及与以停火谈判未获实质进展  
[2009年01月16日]
【海外】联大就加沙局势召开紧急特别会议  
[2009年01月16日]
【海外】俄两架军用运输机相撞三人死亡  
[2009年01月16日]
【海外】以军空袭炸死三名哈马斯领导人  
[2009年01月16日]
【金融】纽约黄金期价连续第四日下跌  
[2009年01月16日]
【金融】伦敦市场金属期货价继续收低  
[2009年01月16日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年01月16日]
【产业】15日纽约市场油价遭重挫  
[2009年01月16日]
【金融】巴黎CAC40股指跌1.84%  
[2009年01月16日]
【金融】纽约股市大幅震荡后收高  
[2009年01月16日]
【金融】15日伦敦股市继续收低  
[2009年01月16日]
【海外】俄乌天然气峰会前各方努力协调立场  
[2009年01月16日]
【海外】伊朗说美须在两方面改变政策  
[2009年01月16日]
【海外】美批发物价指数连降五个月  
[2009年01月16日]
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