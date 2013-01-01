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即时要闻
【产业】中伊签署17亿美元油田开发协议  
[2009年01月15日]
【海外】中部非洲共同体首发信用卡  
[2009年01月15日]
【海外】俄罗斯去年资金流出创纪录  
[2009年01月15日]
【海外】阿根廷将对中国产食品处理机反倾销调查  
[2009年01月15日]
【海外】欧洲航天局公布今年航天任务  
[2009年01月15日]
【海外】美发现号航天飞机运上发射台  
[2009年01月15日]
【海外】巴西寻求对华出口猪肉产品  
[2009年01月15日]
【海外】日本机械订单总额持续萎缩  
[2009年01月15日]
【海外】美联储称经济仍在恶化  
[2009年01月15日]
【金融】英国巴克莱银行宣布裁员  
[2009年01月15日]
【海外】巴西商会希望以减薪换取裁员   
[2009年01月15日]
【产业】一汽去年销量销售收入均创纪录  
[2009年01月15日]
【海外】美国破产企业融资困难  
[2009年01月15日]
【金融】15日人民币对美元汇率小幅走升  
[2009年01月15日]
【金融】港外汇基金境外资产新增842亿  
[2009年01月15日]
【政经】山西公布未履约政协委员名单  
[2009年01月15日]
【金融】德意志银行去年四季度巨亏48亿欧元  
[2009年01月15日]
【海外】安哥拉北部血吸虫病疫蔓延  
[2009年01月15日]
【海外】玻利维亚与以色列断交  
[2009年01月15日]
【海外】日企尝试分享岗位  
[2009年01月15日]
【产业】欧盟批准马士基收购BROSTROM  
[2009年01月15日]
【海外】欧盟将禁用含二氯甲烷脱漆剂  
[2009年01月15日]
【产业】上海商品流通规模首超工业生产  
[2009年01月15日]
【海外】沙特称欧佩克正努力稳定油价  
[2009年01月15日]
【海外】国际空间站运行轨道顺利提升  
[2009年01月15日]
【海外】欧盟批准爱尔兰向银行注资  
[2009年01月15日]
【海外】欧盟呼吁以巴立即停火  
[2009年01月15日]
【海外】国际财经快报  
[2009年01月15日]
【金融】15日人民币市场汇价  
[2009年01月15日]
【金融】沪深股市双双低开  
[2009年01月15日]
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