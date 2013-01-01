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即时要闻
【产业】国际市场金属期货价格继续收低  
[2009年01月15日]
【海外】美企业库存创七年来最大降幅  
[2009年01月15日]
【海外】美商品零售额连续六月下降  
[2009年01月15日]
【海外】俄解释过境输气路线选择理由  
[2009年01月15日]
【海外】哈美磋商两国军事合作问题  
[2009年01月15日]
【海外】俄日表示愿尽早解决北方四岛问题  
[2009年01月15日]
【政经】APEC今年会议主题确定  
[2009年01月15日]
【海外】孙必干称当务之急是立即停火  
[2009年01月15日]
【海外】俄天然气公司赞成换气方案  
[2009年01月15日]
【海外】委内瑞拉与以色列断交  
[2009年01月15日]
【海外】黎军声明反对从黎向以发射火箭弹  
[2009年01月15日]
【政经】汶川发生5.1级余震  
[2009年01月15日]
【海外】哈马斯向埃及提交详细停火方案   
[2009年01月15日]
【海外】阿巴斯说现在最需要的是立即停火  
[2009年01月15日]
【海外】俄以外长通电话   
[2009年01月15日]
【海外】联大将召开加沙局势紧急特别会议   
[2009年01月15日]
【海外】海合会将举行加沙局势紧急峰会   
[2009年01月15日]
【海外】俄提议召开俄天然气消费国峰会  
[2009年01月15日]
【产业】国际油价继续下挫   
[2009年01月15日]
【金融】14日美元汇价涨跌不一   
[2009年01月15日]
【金融】14日纽约黄金期货连续第三日下跌  
[2009年01月15日]
【金融】14日伦敦股市遭受重挫   
[2009年01月15日]
【金融】14日纽约股市大幅下跌  
[2009年01月15日]
【海外】欧元区工业生产继续下滑  
[2009年01月14日]
【政经】中国暂停收取国内航线燃油附加  
[2009年01月14日]
【政经】阿里山大火终被扑灭  
[2009年01月14日]
【政经】卡特湖北参观李先念旧居  
[2009年01月14日]
【海外】四季度德国经济继续负增长  
[2009年01月14日]
【政经】14日农副产品和农资价格行情  
[2009年01月14日]
【金融】2008年A股融资额3396亿元  
[2009年01月14日]
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