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即时要闻
【政经】天津将不取消通行费  
[2009年01月14日]
【政经】海基会已向海协会通报法师死亡事故  
[2009年01月14日]
【海外】俄总统向乌克兰索偿11亿美元  
[2009年01月14日]
【政经】公安机关开展打击违法倒卖火车票行动  
[2009年01月14日]
【海外】潘基文抵达埃及  
[2009年01月14日]
【产业】华能装机突破8500万千瓦  
[2009年01月14日]
【政经】贵州立案职务犯罪干部79人  
[2009年01月14日]
【产业】14日国内金银价小幅上扬  
[2009年01月14日]
【产业】中国将培育特大型钢铁集团  
[2009年01月14日]
【政经】中国50亿元补贴农民购车  
[2009年01月14日]
【政经】中国下调车辆购置税  
[2009年01月14日]
【产业】中国严控钢铁总量  
[2009年01月14日]
【产业】上海将设中医药发展办公室  
[2009年01月14日]
【政经】重庆市属重点国企今年不裁员  
[2009年01月14日]
【海外】东芝将收购富士通硬盘驱动装置部门   
[2009年01月14日]
【政经】长春大学生可设1元公司  
[2009年01月14日]
【金融】苏格兰皇家银行出售所持中行H股  
[2009年01月14日]
【政经】日将援助汶川灾区八个利民工程  
[2009年01月14日]
【海外】丰田员工自购新车减库存  
[2009年01月14日]
【海外】德国去年GDP增长降至1.3%  
[2009年01月14日]
【金融】港股未收复14000点  
[2009年01月14日]
【产业】台湾LCD业首次大规模减员  
[2009年01月14日]
【产业】重庆公积金贷款首付比例降至二成  
[2009年01月14日]
【产业】供销社系统去年销售额破万亿  
[2009年01月14日]
【海外】韩国就业人数出现负增长  
[2009年01月14日]
【政经】长春企业裁员20人以上须备案  
[2009年01月14日]
【政经】春运前两日客流同比增长迅猛  
[2009年01月14日]
【产业】国家发改委再次调降汽柴油价格  
[2009年01月14日]
【金融】国内黄金期货涨多跌少  
[2009年01月14日]
【金融】认购权证全线上扬  
[2009年01月14日]
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