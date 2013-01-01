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即时要闻
【海外】以国防部长称要兼顾军事进攻和停火磋商  
[2009年01月14日]
【海外】俄称美道歉后才能恢复与北约军事合作  
[2009年01月14日]
【海外】美去年11月贸易逆差降至五年来最低  
[2009年01月14日]
【海外】美当选副总统与伊总理讨论撤军事宜  
[2009年01月14日]
【海外】以军攻入加沙城  
[2009年01月14日]
【海外】朝鲜提出放弃核武器的条件  
[2009年01月14日]
【海外】津巴布韦霍乱已致2024人死亡  
[2009年01月13日]
【政经】民航局建立极端天气预警机制  
[2009年01月13日]
【海外】尼泊尔宪法委员会主席宣誓就职  
[2009年01月13日]
【政经】王岐山会见基辛格  
[2009年01月13日]
【政经】中国进出口总值达2.56万亿美元  
[2009年01月13日]
【政经】阿里山大火仍未熄灭  
[2009年01月13日]
【海外】德各党派就新经济刺激计划达成一致  
[2009年01月13日]
【政经】中国外贸进出口连续负增长  
[2009年01月13日]
【政经】质检总局：未批准进口“优格”狗粮  
[2009年01月13日]
【政经】中国网民数接近三亿  
[2009年01月13日]
【政经】吴邦国会见美国商会会长  
[2009年01月13日]
【金融】亚太地区股市多数下跌  
[2009年01月13日]
【金融】银监会：将继续严控不良贷款余额和比率  
[2009年01月13日]
【政经】温家宝会见卡特等美国客人  
[2009年01月13日]
【产业】中行与中国交通建设签署合作协议  
[2009年01月13日]
【政经】中国外汇储备增速放缓  
[2009年01月13日]
【海外】杨洁篪即将出访巴西和葡萄牙等国  
[2009年01月13日]
【海外】不明身份武装人员从约旦境内向以军开枪   
[2009年01月13日]
【金融】国内金银价格普跌  
[2009年01月13日]
【金融】福建出口信用保险补助将提高一倍   
[2009年01月13日]
【政经】国家地理信息公共服务平台建设将启动  
[2009年01月13日]
【金融】央行上海总部将适时试点人民币国际结算  
[2009年01月13日]
【政经】中方敦促以巴执行安理会停火决议  
[2009年01月13日]
【政经】周强：湖南今年实现行政支出零增长  
[2009年01月13日]
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