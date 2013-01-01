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即时要闻
【海外】非洲民营航空缓慢起飞  
[2009年01月13日]
【政经】北京公交地铁低票价政策暂不改变  
[2009年01月13日]
【产业】通用去年全球销量或失第一  
[2009年01月13日]
【金融】去年12月份外汇储备增加613亿美元  
[2009年01月13日]
【政经】去年查处测绘违法案件约800件  
[2009年01月13日]
【政经】长江流域去年汛期内300人因灾死亡  
[2009年01月13日]
【政经】统计违法违纪行为处分规定正在制定  
[2009年01月13日]
【政经】黄河内蒙古段全线封冻  
[2009年01月13日]
【政经】山西今年县县开建污水处理厂  
[2009年01月13日]
【金融】ST联油提示业绩风险  
[2009年01月13日]
【政经】甘肃白银侦破非法集资大案  
[2009年01月13日]
【金融】国内黄金期货放量大跌  
[2009年01月13日]
【金融】认购权证成交激增近三成  
[2009年01月13日]
【金融】中小板指数重挫3.23%  
[2009年01月13日]
【金融】沪深B股均跌2%以上  
[2009年01月13日]
【金融】上证综指跌破1900点  
[2009年01月13日]
【政经】长江流域未来三年内实施八大水利工程  
[2009年01月13日]
【海外】美沙门氏菌疫情源头或为花生酱  
[2009年01月13日]
【海外】美国黑素瘤患者持续上升  
[2009年01月13日]
【海外】印尼下调燃油和电力价格  
[2009年01月13日]
【政经】上海关区外贸去年超6000亿美元  
[2009年01月13日]
【海外】巴西采矿企业大量放弃矿产勘探权  
[2009年01月13日]
【政经】广州去年GDP增长12%以上  
[2009年01月13日]
【海外】俄恢复过境乌克兰的对欧供气  
[2009年01月13日]
【金融】澳大利亚股市微跌  
[2009年01月13日]
【金融】韩国股市上涨近1%  
[2009年01月13日]
【海外】法国30年诞生约20万试管婴儿  
[2009年01月13日]
【金融】台北股市上涨78.46点  
[2009年01月13日]
【金融】日经股指跌4.79%  
[2009年01月13日]
【产业】ST新天拟定向增发不超6亿股  
[2009年01月13日]
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