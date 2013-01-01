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即时要闻
【海外】以军对加沙发动本次冲突以来最猛烈打击  
[2009年01月13日]
【产业】去年出口增速同比下滑8.5个百分点  
[2009年01月13日]
【政经】中国农村网民规模大幅提升  
[2009年01月13日]
【政经】中国就中东局势提五点主张  
[2009年01月13日]
【产业】中国网民数达2.98亿人  
[2009年01月13日]
【海外】印尼沉船事故已有34人获救  
[2009年01月13日]
【海外】美国防部报告再次将朝鲜列入拥核国  
[2009年01月13日]
【产业】美国铝业季度亏损近12亿美元  
[2009年01月13日]
【政经】扁家又被查出3亿元密帐  
[2009年01月13日]
【产业】巴西采矿企业大量放弃矿产勘探权  
[2009年01月13日]
【金融】13日早盘沪深两市双双下跌  
[2009年01月13日]
【海外】美对巴基斯坦核技术泄密事件相关方实施制裁  
[2009年01月13日]
【海外】日去年11月经常项目盈余大减  
[2009年01月13日]
【政经】今年上海GDP预计增长9%  
[2009年01月13日]
【金融】欧盟对标普展开反垄断调查  
[2009年01月13日]
【产业】通用巴西辞退744名员工  
[2009年01月13日]
【产业】索尼或出现14年来首次运营亏损  
[2009年01月13日]
【金融】日经指数早盘跌4.3%  
[2009年01月13日]
【金融】12日全球商品价格继续下挫  
[2009年01月13日]
【金融】花旗和摩根士丹利拟打造全球最大券商  
[2009年01月13日]
【海外】德执政联盟就500亿欧元刺激方案达成一致  
[2009年01月13日]
【海外】麦道夫获准继续被软禁在本宅  
[2009年01月13日]
【金融】深交所六方面促上市公司并购重组  
[2009年01月13日]
【金融】沪去年个人房贷呈“W”走势  
[2009年01月13日]
【金融】华夏接管中信旗下基金  
[2009年01月13日]
【海外】俄罗斯暴发非洲猪瘟疫情  
[2009年01月13日]
【金融】去年全球黄金和白银交易额均创历史新高  
[2009年01月13日]
【海外】布什代奥巴马向国会申请使用剩余救市资金  
[2009年01月13日]
【海外】英政府将正式成为莱斯银行集团最大股东  
[2009年01月13日]
【金融】13日沪深股市双双低开  
[2009年01月13日]
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