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即时要闻
【金融】国内黄金期货价格涨跌互现  
[2009年01月12日]
【金融】认购权证12只下跌  
[2009年01月12日]
【金融】中小板指数上涨1%  
[2009年01月12日]
【金融】沪深B股市场涨跌互现  
[2009年01月12日]
【金融】上证综指勉强守住1900点  
[2009年01月12日]
【海外】英国劳动密集型产业复苏  
[2009年01月12日]
【政经】环保部公布今年减排目标  
[2009年01月12日]
【海外】三洋松下双双看衰市场  
[2009年01月12日]
【政经】中科院将根据区域特点调整研究布局  
[2009年01月12日]
【海外】日零售巨头减少进口中国产品  
[2009年01月12日]
【政经】广东小企业盈利状况好过大中型企业   
[2009年01月12日]
【政经】江苏去年地税收入2732亿元  
[2009年01月12日]
【政经】河北困难企业可适当免缴社保费  
[2009年01月12日]
【政经】中科院将改革科技投入格局  
[2009年01月12日]
【政经】朝鲜外相会见中国外长助理  
[2009年01月12日]
【政经】西藏计划投资30亿元建设保障性住房  
[2009年01月12日]
【产业】华中六省市电煤库存快速下降  
[2009年01月12日]
【政经】中国赴达尔富尔维和部队第一梯队回国  
[2009年01月12日]
【产业】四架空客A320飞机正在天津组装  
[2009年01月12日]
【金融】12日台北股市跌13点  
[2009年01月12日]
【产业】国产汽车产销量增幅创十年最低  
[2009年01月12日]
【政经】药监局：警惕阿昔洛韦和头孢拉定不良反应  
[2009年01月12日]
【海外】印尼沉船事故已有22人获救  
[2009年01月12日]
【政经】七省(区、市)政府机构改革方案获批  
[2009年01月12日]
【海外】麻生内阁支持率跌破20%  
[2009年01月12日]
【海外】日韩将建立成熟伙伴关系  
[2009年01月12日]
【政经】三峡工程今年将竣工验收  
[2009年01月12日]
【产业】微软重现收购雅虎意向  
[2009年01月12日]
【海外】奥巴马称不排除起诉布什政府官员滥权  
[2009年01月12日]
【金融】12日沪深两市早盘微涨  
[2009年01月12日]
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