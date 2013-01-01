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即时要闻
【产业】索尼爱立信将减少低价机生产  
[2009年01月12日]
【政经】京今年力争实现GDP增长9%  
[2009年01月12日]
【产业】赞比亚最大私营航空公司停运  
[2009年01月12日]
【产业】拉斯韦加斯消费电子展闭幕  
[2009年01月12日]
【海外】欧盟称乌同意重签符合俄要求的监测协议  
[2009年01月12日]
【海外】奥巴马承诺调整金融救援计划  
[2009年01月12日]
【产业】福特将在2011年前推出电动汽车  
[2009年01月12日]
【海外】美空军出台新措施减少油耗  
[2009年01月12日]
【海外】英政府推出“全国实习计划”  
[2009年01月12日]
【金融】12日人民币市场汇价  
[2009年01月12日]
【海外】日本强化支持iPS细胞研究  
[2009年01月12日]
【金融】12日沪深股市双双低开  
[2009年01月12日]
【金融】深交所综合协议交易平台启用  
[2009年01月12日]
【产业】S*ST聚酯19日复牌交易  
[2009年01月12日]
【金融】特里谢称低估风险是危机爆发主因  
[2009年01月12日]
【海外】奥巴马称伊朗是“最大挑战之一”  
[2009年01月12日]
【海外】俄称将不采用乌签署的成立相关监督机构议定书  
[2009年01月12日]
【海外】以首次向加沙派遣预备役士兵  
[2009年01月12日]
【海外】索马里26日举行总统选举  
[2009年01月12日]
【海外】以称不明身份者从叙境内向以军士兵开枪  
[2009年01月12日]
【海外】奥巴马承诺就职后第一时间处理中东问题  
[2009年01月12日]
【海外】以军加沙行动致逾900人死亡   
[2009年01月12日]
【海外】泰执政联盟党赢得下议院议员补选  
[2009年01月12日]
【海外】印尼沉船事故致200多人失踪  
[2009年01月12日]
【海外】伊拉克议会推迟对新议长人选表决  
[2009年01月12日]
【海外】俄去年通胀率为13.3%  
[2009年01月12日]
【政经】中国将建质量安全风险监测制度  
[2009年01月11日]
【产业】美第一能源集团沈阳基地投产  
[2009年01月11日]
【海外】奥尔默特说以军“接近于”实现目标  
[2009年01月11日]
【海外】俄一直升机失事八人死亡  
[2009年01月11日]
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