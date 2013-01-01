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即时要闻
【金融】五大券商拿下七成IPO市场份额  
[2009年01月10日]
【海外】日本就索马里海盗研讨应对措施  
[2009年01月09日]
【海外】巴称已向印递交孟买袭击调查的反馈意见  
[2009年01月09日]
【政经】中日举行第九次战略对话  
[2009年01月09日]
【海外】美国失业率创15年新高  
[2009年01月09日]
【海外】欧盟敦促俄乌立即恢复对其供气  
[2009年01月09日]
【海外】肯尼亚因缺粮进入紧急状态  
[2009年01月09日]
【政经】保障性住房建设列建设部工作之首  
[2009年01月09日]
【政经】重庆人大代表建议规范“人肉搜索”  
[2009年01月09日]
【海外】阿巴斯称安理会决议重在执行  
[2009年01月09日]
【海外】哈马斯称对安理会停火决议不感兴趣  
[2009年01月09日]
【政经】江丙坤结束珠三角之行  
[2009年01月09日]
【金融】证监会年内拟建证券期货统计平台  
[2009年01月09日]
【海外】以军继续进攻造成至少21人死亡  
[2009年01月09日]
【政经】中央急拨90余亿元补贴困难群众  
[2009年01月09日]
【政经】“世纪大毒枭”陈炳锡被执行死刑  
[2009年01月09日]
【金融】08东特债12日上市交易  
[2009年01月09日]
【海外】黎政府反对利用其领土向以发射火箭弹  
[2009年01月09日]
【金融】铜价一扫阴霾 期糖冷对收储  
[2009年01月09日]
【金融】9日亚太主要股市涨跌不一  
[2009年01月09日]
【政经】中方称欢迎并支持安理会通过加沙局势决议  
[2009年01月09日]
【政经】中国已建全覆盖禽流感病毒检测网络  
[2009年01月09日]
【金融】五大券商拿下七成IPO份额  
[2009年01月09日]
【政经】高强：新增项目建设应避免形成新债务  
[2009年01月09日]
【金融】央行取消银行间债市发行规模5亿元限制  
[2009年01月09日]
【金融】去年11月末信托公司实现净利润91亿元  
[2009年01月09日]
【政经】工商部门将启动四个食品安全专项检查  
[2009年01月09日]
【海外】纳斯达克CEO：增加交易透明度有助走出危机  
[2009年01月09日]
【政经】北京启动史上规模最大轨道交通建设  
[2009年01月09日]
【政经】大陆居民赴台旅游条件放宽  
[2009年01月09日]
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