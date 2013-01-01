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即时要闻
【政经】北京今年基础设施投资1600亿元  
[2009年01月09日]
【金融】9日恒生指数微跌38点  
[2009年01月09日]
【产业】中国首次实现从废弃粉煤灰中生产氧化铝  
[2009年01月09日]
【产业】云南冶金集团改制后正式揭牌  
[2009年01月09日]
【海外】墨西哥旅游业或将明显下滑  
[2009年01月09日]
【金融】国内金银现货价涨多跌少  
[2009年01月09日]
【金融】9日国内黄金期价涨多跌少  
[2009年01月09日]
【产业】松下将大幅削减平板电视投资  
[2009年01月09日]
【产业】去年12月全国房价同比首降  
[2009年01月09日]
【政经】湘西凤凰桥事故相关责任人宣判  
[2009年01月09日]
【政经】江苏盐城发生3.4级地震  
[2009年01月09日]
【产业】国内最大多晶硅单条生产线投产  
[2009年01月09日]
【海外】俄或将更积极拓展亚洲和北美天然气市场  
[2009年01月09日]
【金融】上海金融交易广场项目奠基  
[2009年01月09日]
【政经】滇启动极小种群物种保护行动  
[2009年01月09日]
【海外】阿南部发生自杀式爆炸袭击  
[2009年01月09日]
【产业】贵州首批17家小额贷款公司将挂牌  
[2009年01月09日]
【政经】安顺煤矿透水事故仍有九人失踪  
[2009年01月09日]
【海外】日本去年11月景气动向指数继续恶化  
[2009年01月09日]
【金融】9日沪深股市温和反弹  
[2009年01月09日]
【金融】9日认购权证多报升  
[2009年01月09日]
【金融】9日中小板指数涨2.77%  
[2009年01月09日]
【金融】9日沪深B股涨幅均超1%  
[2009年01月09日]
【政经】研究预测本世纪末全球半数人将面临粮食危机  
[2009年01月09日]
【海外】法国启动安装第二代海空军内部网络  
[2009年01月09日]
【产业】“无印良品”将扩张海外分店  
[2009年01月09日]
【政经】北京工商系统实行禽流感防控日报告制度  
[2009年01月09日]
【政经】国家科技大奖突出原始创新  
[2009年01月09日]
【海外】俄乌“斗气”风波浮现转机  
[2009年01月09日]
【海外】俄乌天然气争端殃及前南国家  
[2009年01月09日]
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