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即时要闻
【海外】英国央行将利率降至历史新低  
[2009年01月08日]
【海外】阿富汗发生针对驻阿外国巡逻队自杀式袭击  
[2009年01月08日]
【海外】黎巴嫩称将恪守安理会决议  
[2009年01月08日]
【产业】陈德铭：将按需调整“家电下乡”品种范围  
[2009年01月08日]
【产业】中钢去年收入同比增长39%  
[2009年01月08日]
【金融】建行称不会降低放贷标准  
[2009年01月08日]
【金融】建行称减持不影响战略合作  
[2009年01月08日]
【政经】北京：今年财政收入预计达2021亿元  
[2009年01月08日]
【政经】今年上海将新增50万个就业岗位  
[2009年01月08日]
【海外】欧元区去年11月失业率继续上升  
[2009年01月08日]
【政经】中方称中美是利益攸关方和建设性合作者  
[2009年01月08日]
【金融】8日商品期货全线下挫  
[2009年01月08日]
【政经】辛庄煤业透水事故遇难矿工身份查明  
[2009年01月08日]
【海外】沙特否认将以“石油武器”制止以军行动  
[2009年01月08日]
【海外】黎证实有火箭弹从黎南部发射入以  
[2009年01月08日]
【政经】贵州一血站站长侵吞国有资产被判无期  
[2009年01月08日]
【金融】8日亚太主要股市普跌  
[2009年01月08日]
【政经】国家首次明确珠三角五大战略定位  
[2009年01月08日]
【海外】日本央行将向金融机构提供紧急贷款  
[2009年01月08日]
【产业】中国航空工业集团获1760亿元受信  
[2009年01月08日]
【政经】山西首家保税物流中心成立  
[2009年01月08日]
【政经】陈竺：三年内基本实现社区卫生服务全覆盖  
[2009年01月08日]
【政经】今年道路运输春运价格政策不作调整  
[2009年01月08日]
【产业】四种情形新药注册申请可特殊审批  
[2009年01月08日]
【金融】上投摩根：股市结构性机会值得把握  
[2009年01月08日]
【政经】全国累计报告问题奶粉结石患儿近29.6万人  
[2009年01月08日]
【政经】嫦娥一号择机落月  
[2009年01月08日]
【金融】8日恒生指数跌572点  
[2009年01月08日]
【产业】中国海运与首钢开展资本合作  
[2009年01月08日]
【金融】国内金银现货价跌多涨少  
[2009年01月08日]
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