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即时要闻
【政经】上海新长征原董事长王妙兴受审  
[2009年01月08日]
【产业】中航工业集团与天津合建直升机产业基地  
[2009年01月08日]
【政经】陈竺：要巩固完善新农村合作医疗制度  
[2009年01月08日]
【政经】中央将重点支持建设约2000所县医院  
[2009年01月08日]
【政经】中国将确定国家基本公共卫生服务项目  
[2009年01月08日]
【金融】8日上证综指失守1900点  
[2009年01月08日]
【金融】8日国内黄金期货价下跌  
[2009年01月08日]
【金融】8日沪深B股双双下行  
[2009年01月08日]
【产业】中国网商超过5000万家  
[2009年01月08日]
【政经】沪地铁11号线工地发生火灾  
[2009年01月08日]
【政经】孙必干就加沙局势提出三建议  
[2009年01月08日]
【金融】8日认购权证大多下跌  
[2009年01月08日]
【金融】8日中小板指跌2.02%  
[2009年01月08日]
【产业】松下将发售全球最高像素DV  
[2009年01月08日]
【政经】科学家首次测出卡西米尔斥力  
[2009年01月08日]
【海外】几内亚前政权多名将领被捕  
[2009年01月08日]
【海外】越南一名疑似禽流感病人死亡  
[2009年01月08日]
【海外】欧盟介入俄乌“斗气”风波  
[2009年01月08日]
【海外】以军发射迫击炮弹还击黎巴嫩  
[2009年01月08日]
【产业】三菱将为标致雪铁龙贴牌生产  
[2009年01月08日]
【金融】国开行去年末贷款余额2.8万亿元  
[2009年01月08日]
【政经】航空公司燃油附加费免征三年营业税  
[2009年01月08日]
【金融】日经股指大跌362.82点  
[2009年01月08日]
【金融】台北股市收盘跌254.05点  
[2009年01月08日]
【海外】墨西哥推出救市计划  
[2009年01月08日]
【海外】美国波特兰开通4G移动互联网业务  
[2009年01月08日]
【政经】国家公务员考试分数线划定  
[2009年01月08日]
【政经】内蒙古义务教育债务全化解   
[2009年01月08日]
【政经】故宫两岸文物将首次重聚  
[2009年01月08日]
【产业】矿产地储备工作启动  
[2009年01月08日]
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