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即时要闻
【金融】日经股指早盘上涨2%  
[2009年01月07日]
【政经】台湾建筑师获大陆执业申请资格  
[2009年01月07日]
【政经】南极内陆队成功抵达冰穹A  
[2009年01月07日]
【产业】阿根廷汽车业出现颓势  
[2009年01月07日]
【金融】7日人民币市场汇价  
[2009年01月07日]
【海外】俄乌天然气争端波及法国  
[2009年01月07日]
【产业】日汽车部件制造商大幅裁员  
[2009年01月07日]
【金融】7日上证综指开盘微涨0.09%  
[2009年01月07日]
【海外】美服务业连续收缩  
[2009年01月07日]
【海外】佩洛西连任美众议院议长  
[2009年01月07日]
【政经】台湾水产品首次直航厦门  
[2009年01月07日]
【海外】委内瑞拉驱逐以色列大使  
[2009年01月07日]
【海外】7日国际财经快报  
[2009年01月07日]
【金融】国内首笔并购贷款在京启动  
[2009年01月07日]
【产业】芝加哥农产品期货再显牛市  
[2009年01月07日]
【海外】法国罕见严寒致电力紧张  
[2009年01月07日]
【金融】6日国际油价略降  
[2009年01月07日]
【金融】6日纽约黄金期货低位反弹  
[2009年01月07日]
【金融】6日纽约股市反弹  
[2009年01月07日]
【金融】外汇管理局：进一步改善国际收支状况  
[2009年01月06日]
【海外】保加利亚称面临天然气短缺危机  
[2009年01月06日]
【产业】合并网通新联通集团正式成立  
[2009年01月06日]
【政经】河北迁安发生重大交通事故  
[2009年01月06日]
【产业】春节前生猪价格首现止涨回稳  
[2009年01月06日]
【海外】欧元区去年12月通胀率降至两年多来新低  
[2009年01月06日]
【政经】孙必干就加沙局势做各方工作  
[2009年01月06日]
【金融】央行：争取全年M2增长17%  
[2009年01月06日]
【海外】乌称俄减少过乌输气将令欧洲供气不足  
[2009年01月06日]
【金融】最高法、银监会联合推动涉金融机构案件执行  
[2009年01月06日]
【金融】央行称要发挥民间金融作用  
[2009年01月06日]
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