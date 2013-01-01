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即时要闻
【产业】沙特宣布发现多个新油气田  
[2009年01月06日]
【金融】日经股指早盘上涨101.55点  
[2009年01月06日]
【产业】阿海珐获非洲最大铀矿开采权  
[2009年01月06日]
【产业】美三大汽车公司年销量大幅下降  
[2009年01月06日]
【海外】法国房贷利率四年来首降  
[2009年01月06日]
【海外】6日国际财经快报  
[2009年01月06日]
【海外】三名以军士兵遭友军炮击身亡  
[2009年01月06日]
【金融】6日人民币市场汇价  
[2009年01月06日]
【海外】布什会见苏丹副总统  
[2009年01月06日]
【金融】6日沪深双双微幅低开  
[2009年01月06日]
【海外】美11月建筑开支降幅小于预期  
[2009年01月06日]
【海外】奥巴马确定情报官员人选  
[2009年01月06日]
【金融】CME交易量下滑明显  
[2009年01月06日]
【海外】法国员工尼日利亚海域遭绑架  
[2009年01月06日]
【海外】萨科齐访问约旦河西岸  
[2009年01月06日]
【金融】5日伦敦股市微幅收高  
[2009年01月06日]
【金融】5日纽约黄金期货下跌2.5%  
[2009年01月06日]
【金融】5日美股三大股指全线下挫  
[2009年01月06日]
【金融】5日纽约汇市美元汇率涨跌不一  
[2009年01月06日]
【海外】欧盟天然气供应尚未面临危机  
[2009年01月06日]
【政经】国际油价涨至每桶48美元以上  
[2009年01月06日]
【政经】去年查处制售假劣农资案15714起  
[2009年01月05日]
【产业】商务部鼓励利用出口信用保险  
[2009年01月05日]
【政经】去年出入境人员达3.5亿人次  
[2009年01月05日]
【产业】商务部门将通报国外不良进口商情况  
[2009年01月05日]
【产业】商务部门将披露国外银行资信状况  
[2009年01月05日]
【海外】危地马拉山体滑坡造成近40人伤亡  
[2009年01月05日]
【海外】哈马斯一领导人称哈最终将打败以色列  
[2009年01月05日]
【政经】越国会主席说希望把越中关系推向新高度  
[2009年01月05日]
【产业】5日猪肉价格回落  
[2009年01月05日]
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