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即时要闻
【海外】曼谷一夜总会火灾致55人死亡  
[2009年01月01日]
【海外】安理会将就巴以冲突问题召开紧急会议   
[2009年01月01日]
【海外】萨科齐称2009年法国将面临“巨大困难”  
[2009年01月01日]
【海外】俄罗斯将中断对乌克兰天然气供应   
[2009年01月01日]
【海外】法国总统萨科齐下周出访中东   
[2009年01月01日]
【海外】西班牙一媒体大楼遭汽车炸弹袭击  
[2009年01月01日]
【政经】新《森林防火条例》元旦起施行   
[2009年01月01日]
【政经】抗震救灾款物管理使用存六大问题  
[2009年01月01日]
【政经】汶川抗震救灾款物审计工作结束  
[2009年01月01日]
【政经】中越政府边界谈判代表团发表共同声明  
[2009年01月01日]
【政经】港澳各界纪念《告台湾同胞书》发表30周年  
[2009年01月01日]
【产业】国际油价大幅反弹   
[2009年01月01日]
【金融】美股攀升结束2008年   
[2009年01月01日]
【金融】纽约黄金期货价格上涨   
[2009年01月01日]
【金融】纽约汇市美元涨跌不一   
[2009年01月01日]
【政经】中国74亿元“挽救”塔里木河  
[2008年12月31日]
【政经】黄河宁夏段封河七公里  
[2008年12月31日]
【政经】《2009年出口许可证管理货物目录》公布  
[2008年12月31日]
【政经】宁夏2.5万人实现生态移民  
[2008年12月31日]
【政经】《两用物项和技术进出口许可证管理目录》公布  
[2008年12月31日]
【政经】中国调整加工贸易限制禁止目录  
[2008年12月31日]
【产业】吉利获光大10亿元授信支持  
[2008年12月31日]
【政经】南水北调山东段截污导流工程开工  
[2008年12月31日]
【政经】合肥至武汉铁路开通运营  
[2008年12月31日]
【政经】三部门调整进口设备税收优惠  
[2008年12月31日]
【政经】贵州煤矿透水事故原因查明  
[2008年12月31日]
【金融】31日亚太主要股市多数上涨  
[2008年12月31日]
【政经】中越陆地边界勘界工作结束  
[2008年12月31日]
【政经】国务院废止三项到期法规  
[2008年12月31日]
【海外】奥巴马将撤换90名国防部官员  
[2008年12月31日]
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