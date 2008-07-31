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即时要闻
【政经】香港反家庭暴力法例8月1日生效  
[2008-07-31]
【金融】香港外汇基金半年亏350亿港元  
[2008-07-31]
【政经】上半年访港游客同比上升8.9%  
[2008-07-31]
【海外】美国经济第二季度增速加快  
[2008-07-31]
【政经】中国驳美议员中方监视外国游客  
[2008-07-31]
【海外】六俄女运动员无缘北京奥运会  
[2008-07-31]
【政经】辽宁阜新矿震致6死1伤  
[2008-07-31]
【政经】中国领事保护和协助指南发布  
[2008-07-31]
【海外】斯里兰卡政府军继续打击猛虎组织  
[2008-07-31]
【海外】欧元区6月份失业率为7.3%  
[2008-07-31]
【政经】王毅积极评价台湾近期两岸措施  
[2008-07-31]
【金融】港交所拟取消限价沽空机制  
[2008-07-31]
【金融】A股“投资策略指数化”起步  
[2008-07-31]
【海外】北极发生大规模冰架断裂事件  
[2008-07-31]
【产业】TD电视手机陆续服务奥运  
[2008-07-31]
【政经】奥运期间中行可兑换17种外币  
[2008-07-31]
【海外】美地名委重表述独岛为韩国领土  
[2008-07-31]
【政经】中华台北代表团首批运动员抵京  
[2008-07-31]
【金融】刘明康：依法做好银行信息公开  
[2008-07-31]
【金融】8月基金投资仍需谨慎  
[2008-07-31]
【金融】港股全日升41点  
[2008-07-31]
【海外】标普：全球经济走势已分化  
[2008-07-31]
【政经】西藏经济仍保持平稳增长  
[2008-07-31]
【产业】国家核电上半年利润1.5亿元  
[2008-07-31]
【产业】中石油将维持勘探开发投资  
[2008-07-31]
【政经】地震灾区实现就业78.8万人  
[2008-07-31]
【政经】深圳创立民企互保金贷款模式  
[2008-07-31]
【海外】克林顿演讲一年收千万美金   
[2008-07-31]
【金融】沪深B股跌幅双双超过1%  
[2008-07-31]
【金融】台北股市下跌46点  
[2008-07-31]
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