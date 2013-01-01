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即时要闻
【政经】增值税转型改革元旦起全面实施  
[2008年12月31日]
【政经】家电下乡产品补贴范围扩大  
[2008年12月31日]
【政经】国办七条意见促消费  
[2008年12月31日]
【政经】胡锦涛：民进党若改变“台独”立场大陆愿正面回应  
[2008年12月31日]
【产业】铁路全年金融工具融资1100亿元  
[2008年12月31日]
【金融】国内黄金期货价全线下跌  
[2008年12月31日]
【政经】标准普尔调低台湾经济成长预期  
[2008年12月31日]
【政经】胡锦涛：两岸可订综合性经济合作协议  
[2008年12月31日]
【海外】韩12月CPI上涨4.1%  
[2008年12月31日]
【金融】澳大利亚股市全年跌41%  
[2008年12月31日]
【金融】港恒生指数全年跌48.3%  
[2008年12月31日]
【产业】11月纺织行业增幅再回落  
[2008年12月31日]
【产业】11月石化行业利润同比下降7.7%  
[2008年12月31日]
【产业】11月原煤产量2.27亿吨  
[2008年12月31日]
【产业】11月发电量同比下降23.4%  
[2008年12月31日]
【金融】沪指小跌收官2008  
[2008年12月31日]
【产业】11月汽车进口增幅放缓  
[2008年12月31日]
【产业】11月汽车出口显著下降  
[2008年12月31日]
【海外】海湾国家实现货币统一仍面临挑战  
[2008年12月31日]
【海外】世界最大太阳能光伏电站启用  
[2008年12月31日]
【海外】伊拉克与英澳签署延长驻军协议  
[2008年12月31日]
【海外】英国圣公会拟允许女性为主教  
[2008年12月31日]
【政经】扁家弊案可能春节前开庭  
[2008年12月31日]
【产业】NHK等研究措施应对中国网络非法视频  
[2008年12月31日]
【政经】胡锦涛：台参与国际活动可做合情合理安排  
[2008年12月31日]
【海外】美国消费者信心指数再创新低  
[2008年12月31日]
【海外】泰国政局依然难以平静  
[2008年12月31日]
【金融】31日早盘沪张深跌  
[2008年12月31日]
【政经】贵州安顺一煤矿透水13人被困  
[2008年12月31日]
【产业】浙注销歇业私营企业创六年来最高  
[2008年12月31日]
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