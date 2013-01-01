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即时要闻
【产业】五条铁路客运专线将开通运营  
[2008年12月31日]
【产业】巴西国民钢铁公司向东亚钢铁联盟出售矿业公司股权  
[2008年12月31日]
【产业】鹿特丹港货物吞吐量创新高  
[2008年12月31日]
【海外】美国今年贷款发放额创14年来最低  
[2008年12月31日]
【产业】IATA：国际航空业全面收缩  
[2008年12月31日]
【金融】美洲开发银行积极向拉美贷款  
[2008年12月31日]
【海外】法11月失业人数增3.2%  
[2008年12月31日]
【金融】欧洲央行不排除1月再降息  
[2008年12月31日]
【产业】通用汽车提供零利率贷款促销  
[2008年12月31日]
【海外】俄政府减轻企业税负  
[2008年12月31日]
【海外】拉美上市企业市值缩水近五成  
[2008年12月31日]
【海外】德国财长：警惕利率过低引发“增长泡沫”  
[2008年12月31日]
【海外】南共体决定向津提供农业援助  
[2008年12月31日]
【海外】新加坡出台新举措帮助企业和学生  
[2008年12月31日]
【海外】布什批准核安全保障附加协议  
[2008年12月31日]
【政经】香港城市竞争力今年仍居榜首  
[2008年12月31日]
【产业】空客如期完成今年A380交付目标  
[2008年12月31日]
【海外】美国城市房价10月加速下滑  
[2008年12月31日]
【海外】“哥伦比亚”号航天飞机失事最终调查报告公布  
[2008年12月31日]
【产业】2008年铁路客货运量大涨  
[2008年12月31日]
【金融】巴黎股市融资能力锐减  
[2008年12月31日]
【产业】法时装品牌“摩根”进入破产保护程序  
[2008年12月31日]
【金融】基金开户数创12周新高  
[2008年12月31日]
【金融】芝加哥农产品期货全线收高  
[2008年12月31日]
【政经】卫生部：食品安全问题不是添加剂本身的错  
[2008年12月31日]
【政经】台明年开放政务官赴大陆探亲交流  
[2008年12月31日]
【海外】日本计划修订自卫队防卫大纲  
[2008年12月31日]
【海外】欧盟批准德应对金融危机措施  
[2008年12月31日]
【金融】人民币对美元汇率继续走高  
[2008年12月31日]
【金融】31日沪市高开深市低开  
[2008年12月31日]
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