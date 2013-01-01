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即时要闻
【政经】质检总局正组织对仿瓷餐具进行检测  
[2008年12月31日]
【产业】蔬菜、肉类价格继续上行  
[2008年12月31日]
【产业】国内尿素、复合肥价格微降  
[2008年12月31日]
【政经】中国向巴提供紧急援助  
[2008年12月30日]
【海外】阿尔及利亚向加沙空运物资  
[2008年12月30日]
【政经】北京公布欠税企业名单  
[2008年12月30日]
【海外】孟加拉大选后冲突致两人死亡  
[2008年12月30日]
【政经】中国护航编队首次海上补给  
[2008年12月30日]
【政经】晋济高速公路竣工通车  
[2008年12月30日]
【政经】北斗导航系统用户破四万  
[2008年12月30日]
【产业】广东产饼干检出三聚氰胺超标  
[2008年12月30日]
【政经】认监委批准首家GLP实验室  
[2008年12月30日]
【政经】四川灾区1009人仍在进行治疗  
[2008年12月30日]
【产业】三鹿与三元签订租赁协议  
[2008年12月30日]
【政经】上周食用农产品价格小幅上涨  
[2008年12月30日]
【政经】中国年初将公布人权行动计划  
[2008年12月30日]
【金融】30日港股收报14236点  
[2008年12月30日]
【金融】30日亚太主要股市多数上涨  
[2008年12月30日]
【产业】云南启动有色金属储备  
[2008年12月30日]
【政经】宁杭海关开展合作  
[2008年12月30日]
【海外】以炮舰禁止“尊严”号驶入加沙  
[2008年12月30日]
【海外】几内亚政变军人任命总理  
[2008年12月30日]
【政经】《中央事业单位国有资产处置管理暂行办法》元旦实施  
[2008年12月30日]
【政经】中苏签订“和平路”项目  
[2008年12月30日]
【海外】俄政府承诺的救市资金达10万亿  
[2008年12月30日]
【海外】日X射线显微镜可观察细胞内部结构  
[2008年12月30日]
【产业】国家电网技术学院济南成立  
[2008年12月30日]
【海外】索马里政治危机暂告平息  
[2008年12月30日]
【金融】国内金银价普跌  
[2008年12月30日]
【政经】浙江法院提高民商事案件受理标的额  
[2008年12月30日]
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