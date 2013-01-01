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即时要闻
【产业】香港11月出口同比下跌5.3%  
[2008年12月29日]
【政经】海军编队将为台湾船舶护航  
[2008年12月29日]
【政经】2009年审计六项重点任务确定  
[2008年12月29日]
【政经】商务部要求加强成品油市场监管  
[2008年12月29日]
【政经】邹韶禄等人职务犯罪案一审宣判  
[2008年12月29日]
【产业】上海外资企业经营业绩下滑  
[2008年12月29日]
【金融】上证所敦促独董任职资格备案  
[2008年12月29日]
【政经】胡锦涛看望四川灾区群众  
[2008年12月29日]
【海外】印尼客轮沉没致至少十人死亡  
[2008年12月29日]
【金融】吴定富：高度警惕保险风险传递  
[2008年12月29日]
【政经】青川江油交界处发生4.9级余震  
[2008年12月29日]
【政经】浙江出台意见推进网上市场发展  
[2008年12月29日]
【政经】台修订两岸通婚定居规定  
[2008年12月29日]
【海外】泰反政府组织封锁国会大院  
[2008年12月29日]
【金融】国内金银现货价全面上涨  
[2008年12月29日]
【金融】认购权证14只报跌  
[2008年12月29日]
【政经】透视中央农村工作会议新亮点  
[2008年12月29日]
【政经】珠三角中小企业金融服务联盟启动  
[2008年12月29日]
【海外】韩12月消费者信心指数十年来最低  
[2008年12月29日]
【金融】都江堰金都村镇银行开始营业  
[2008年12月29日]
【政经】三鹿刑事案29日继续审理  
[2008年12月29日]
【政经】山东放宽企业名称登记条件  
[2008年12月29日]
【政经】湖南永州原市府秘书长获刑  
[2008年12月29日]
【海外】尼日利亚遭受石油之痛  
[2008年12月29日]
【海外】四成韩国上市企业面临财务危机  
[2008年12月29日]
【海外】法GDP第三季度实现增长  
[2008年12月29日]
【金融】港金管局再向银行注资23.25亿  
[2008年12月29日]
【金融】港股成交低迷创新低  
[2008年12月29日]
【政经】昆明整治三条入滇池河道  
[2008年12月29日]
【政经】彩票市场春节休市公告  
[2008年12月29日]
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