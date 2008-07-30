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即时要闻
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2008-07-31]
【海外】伊拉克石油产量创伊战后新高  
[2008-07-31]
【政经】上半年中国养老金收支情况  
[2008-07-31]
【海外】津巴布韦新币1元顶旧币100亿  
[2008-07-31]
【政经】浙江将建大型铁矿石中转码头   
[2008-07-31]
【政经】广西将建西南最大油化基地　  
[2008-07-31]
【政经】8月1日主要城市日食时间表  
[2008-07-31]
【金融】人民币市场汇价（7月31日）  
[2008-07-31]
【产业】松下斥千亿日元建锂电池新厂  
[2008-07-31]
【海外】布什再促解除近海采油禁令  
[2008-07-31]
【政经】上海法院澄清杨佳案开庭传闻  
[2008-07-31]
【产业】中铁20亿兴建莆田“妈祖城”  
[2008-07-31]
【政经】广东去年违规财政资金逾5亿  
[2008-07-31]
【产业】沃尔玛中国员工将签集体合同  
[2008-07-31]
【产业】美汽油库存下降令油价大反弹   
[2008-07-31]
【金融】中国企业重返美国发行新股  
[2008-07-31]
【金融】美股继续大幅上扬   
[2008-07-31]
【金融】香港黄金交易所买卖基金将上市  
[2008-07-30]
【海外】布什签署房市援助法案  
[2008-07-30]
【海外】芬兰总理将出席奥运会开幕式  
[2008-07-30]
【政经】中方反对布什会见部分反华人士  
[2008-07-30]
【海外】津总统说联合政府谈判进展顺利  
[2008-07-30]
【海外】中日新闻社向我震区捐1亿日元  
[2008-07-30]
【政经】京津城际铁路8月1日开通运营  
[2008-07-30]
【金融】央行：将增强宏调预见性针对性灵活性  
[2008-07-30]
【政经】京津城际票价最低58元  
[2008-07-30]
【金融】证监会“定调”下半年监管工作  
[2008-07-30]
【金融】尚福林：全力维护市场平稳运行  
[2008-07-30]
【政经】三峡库区地震监测网络基本形成  
[2008-07-30]
【政经】中华台北代表团8月3日启程赴京  
[2008-07-30]
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