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即时要闻
【金融】25日日经股指早盘上涨0.42%  
[2008年12月25日]
【海外】巴西11月钢产量下降19.8%  
[2008年12月25日]
【政经】天津放宽创业准入门槛  
[2008年12月25日]
【海外】俄要求乌克兰偿清天然气欠费  
[2008年12月25日]
【金融】25日上证综指收报1863点  
[2008年12月25日]
【政经】南极考察队挺进冰盖平缓区域  
[2008年12月25日]
【海外】美个人消费开支连续下降  
[2008年12月25日]
【产业】美耐用品订货11月下降1%  
[2008年12月25日]
【海外】几内亚政变军人推迟宵禁  
[2008年12月25日]
【海外】美国上周贷款申请数量飙升  
[2008年12月25日]
【金融】ST兴业再换“大王”旗  
[2008年12月25日]
【产业】GMAC变身银行控股公司  
[2008年12月25日]
【政经】中缅签署天然气购销协议  
[2008年12月25日]
【海外】美零售商店圣诞销量暗淡  
[2008年12月25日]
【政经】北京实际利用外资首破60亿美元  
[2008年12月25日]
【政经】发改委要求加强节日市场价格监管  
[2008年12月25日]
【产业】富通亏损近3亿欧元  
[2008年12月25日]
【政经】齐齐哈尔市发生停热事件  
[2008年12月25日]
【金融】25日人民币市场汇价  
[2008年12月25日]
【金融】债基募集规模破1000亿元  
[2008年12月25日]
【政经】青岛港30万吨级原油码头运营  
[2008年12月25日]
【海外】中共代表团与苏丹官员举行会谈  
[2008年12月25日]
【海外】美国首次从胚胎中提取干细胞  
[2008年12月25日]
【金融】25日沪深股市小幅高开  
[2008年12月25日]
【海外】土耳其联合伊拉克打击库尔德工人党  
[2008年12月25日]
【海外】25日国际财经快报  
[2008年12月25日]
【产业】日八大车商产量全线下滑  
[2008年12月25日]
【海外】联大决定将预算增加近17%  
[2008年12月25日]
【政经】李克强对埃及进行正式访问  
[2008年12月25日]
【海外】巴西成立国家主权基金  
[2008年12月25日]
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