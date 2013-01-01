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即时要闻
【金融】美元对多数主要货币下跌  
[2008年12月25日]
【产业】国际油价逼近每桶35美元  
[2008年12月25日]
【金融】25日纽约黄金期价上涨1.2%  
[2008年12月25日]
【海外】乌克兰总理要求总统辞职  
[2008年12月25日]
【海外】日本驻伊自卫队解散  
[2008年12月25日]
【政经】李克强在中印能源论坛上的致辞  
[2008年12月25日]
【政经】蔬菜价格上涨趋缓  
[2008年12月25日]
【政经】蔡文龙一审被判死缓  
[2008年12月25日]
【海外】巴逮捕绑架外交官主要嫌犯  
[2008年12月25日]
【海外】25日国际经济简讯  
[2008年12月25日]
【海外】阿塞拜疆松动对总统任期限制  
[2008年12月24日]
【政经】台检方将再抗告陈水扁获释  
[2008年12月24日]
【海外】巴驳斥印就孟买袭击事件指控  
[2008年12月24日]
【政经】广州亚运会总赛程完成初编  
[2008年12月24日]
【政经】蔡武会见韩日文化部长官  
[2008年12月24日]
【海外】几内亚政变军人称后年底进行选举  
[2008年12月24日]
【产业】山东省铁路建设投资有限公司成立  
[2008年12月24日]
【政经】工商部门促经济增总量扩规模调结构  
[2008年12月24日]
【政经】河北公布公务员不作为乱作为典型案件  
[2008年12月24日]
【海外】海合会搁置同欧盟自由贸易谈判  
[2008年12月24日]
【政经】资源节约与综合利用标准921项将修订  
[2008年12月24日]
【政经】中国抓紧制定九大产业振兴规划  
[2008年12月24日]
【海外】塞内加尔东南部地区发生骚乱  
[2008年12月24日]
【政经】发改委：防农产品价格过度下跌  
[2008年12月24日]
【海外】索马里“新总理”宣布辞职  
[2008年12月24日]
【政经】中国积极采取措施保增长  
[2008年12月24日]
【政经】《广州市亚洲运动会知识产权保护规定》明年1月11日起实施  
[2008年12月24日]
【金融】哈尔滨动力将成香港国企指数成份股  
[2008年12月24日]
【政经】沪建成“食物中毒预警系统”  
[2008年12月24日]
【政经】浙近17万农村教师享受津贴  
[2008年12月24日]
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