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即时要闻
【政经】重点流域水污染防治规划实施进展缓慢  
[2008年12月24日]
【政经】中国加大饮用水水源保护区环保执法力度  
[2008年12月24日]
【产业】东航获100亿元授信额度  
[2008年12月24日]
【政经】李克强出席中国-印尼第三次能源论坛  
[2008年12月24日]
【金融】24日亚太区股市涨跌不一  
[2008年12月24日]
【政经】一名中国人在巴遭枪击受重伤  
[2008年12月24日]
【政经】南非矿难死亡率下降23%  
[2008年12月24日]
【金融】银联开通印尼商户受理业务  
[2008年12月24日]
【政经】1.5万家环境违法企业被立案查处  
[2008年12月24日]
【政经】中国将严控环保准入  
[2008年12月24日]
【海外】联合国报告预警东帝汶政局  
[2008年12月24日]
【海外】日减少下年度防卫预算  
[2008年12月24日]
【产业】三鹿破产清算已进入法律程序  
[2008年12月24日]
【政经】宁夏黄河耗水指标减少2.2亿立方米  
[2008年12月24日]
【政经】国务院部署扩消费保外贸稳增长措施  
[2008年12月24日]
【政经】家电下乡补贴将增加  
[2008年12月24日]
【政经】部分机电产品出口退税率将提高  
[2008年12月24日]
【政经】广东等地货物贸易进行人民币结算试点  
[2008年12月24日]
【产业】丰田11月销量同比下跌20%  
[2008年12月24日]
【政经】河北遵化发生煤气泄露事故  
[2008年12月24日]
【产业】法院正式受理三鹿破产申请  
[2008年12月24日]
【海外】韩国欲投40亿美元稳定就业市场  
[2008年12月24日]
【金融】中小板指数下跌2.3%  
[2008年12月24日]
【金融】认购权证全部下跌  
[2008年12月24日]
【产业】工信部三大措施纾困船舶业  
[2008年12月24日]
【产业】黄磷行业将实施准入制度  
[2008年12月24日]
【海外】哥伦比亚石油公司加快国有化  
[2008年12月24日]
【金融】国内黄金期货价跌多涨少  
[2008年12月24日]
【金融】沪深B股跌幅均超1%  
[2008年12月24日]
【政经】首个反垄断案件专项合议庭在沪成立  
[2008年12月24日]
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