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即时要闻
【金融】东亚银行在内地首发人民币信用卡  
[2008年12月23日]
【政经】“团团”“圆圆”赴台旅程圆满结束  
[2008年12月23日]
【金融】中行对困难企业实行“一户一策”  
[2008年12月23日]
【产业】质检总局对美输华大豆发出预警  
[2008年12月23日]
【产业】戴姆勒召回3000余辆汽车  
[2008年12月23日]
【金融】上周A股新增开户数与参与交易账户数双降  
[2008年12月23日]
【产业】中国将组建国有控股大型流通企业  
[2008年12月23日]
【政经】中国军舰赴索马里海域执行护航任务准备就绪  
[2008年12月23日]
【海外】俄试射“布拉瓦”导弹失败  
[2008年12月23日]
【产业】前11月广东商品房销售同比下降25.2%  
[2008年12月23日]
【产业】熔盛重工收到淡水河谷首期预付款  
[2008年12月23日]
【金融】认权证有15只跌幅超5%  
[2008年12月23日]
【政经】工商部门五措施促农民增收  
[2008年12月23日]
【金融】中小板指数大跌5.72%  
[2008年12月23日]
【产业】天津排放权交易所与港交所寻求合作  
[2008年12月23日]
【金融】黄河农村商业银行开业  
[2008年12月23日]
【金融】恒生指数跌402点  
[2008年12月23日]
【海外】日驻伊拉克主力部队完成撤离  
[2008年12月23日]
【海外】泰国出口五年来首现负增长  
[2008年12月23日]
【产业】不合格奶制品下架退市计8311.7吨  
[2008年12月23日]
【政经】赠台大熊猫抵达台北  
[2008年12月23日]
【产业】明年五大措施保进出口  
[2008年12月23日]
【产业】今年进出口总额预计超2.5万亿美元  
[2008年12月23日]
【政经】贵州48县市区出现凝冻天气  
[2008年12月23日]
【海外】斐济新西兰互相驱逐高级外交官  
[2008年12月23日]
【金融】台北股市跌129点  
[2008年12月23日]
【金融】沪深B股双双大跌  
[2008年12月23日]
【金融】沪深两市跌幅均超4%  
[2008年12月23日]
【政经】赵凤桐转任北京市政法委副书记  
[2008年12月23日]
【金融】个人住房公积金存贷款利率下调  
[2008年12月23日]
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