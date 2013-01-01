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即时要闻
【金融】韩国股市大跌3%  
[2008年12月23日]
【金融】澳大利亚股市跌0.7%  
[2008年12月23日]
【产业】美汽车巨头：不影响对华零件供应  
[2008年12月23日]
【金融】尼央行限制国内商行拓展海外业务  
[2008年12月23日]
【政经】运载熊猫和珙桐的专机起飞前往台北  
[2008年12月23日]
【海外】巴西与欧盟深化战略伙伴关系  
[2008年12月23日]
【海外】越南约400名小学生食物中毒  
[2008年12月23日]
【海外】斯政府军和猛虎组织爆发激战  
[2008年12月23日]
【政经】亚洲游戏展入场人次跌一成  
[2008年12月23日]
【海外】经合组织说全球失业人数将大增  
[2008年12月23日]
【海外】埃及外汇储备四年来首降  
[2008年12月23日]
【海外】科特迪瓦冲突双方签署协议  
[2008年12月23日]
【海外】俄多项措施扶植汽车业  
[2008年12月23日]
【金融】英国开通泛欧股票交易  
[2008年12月23日]
【产业】菲亚特同意支付700万美元罚款  
[2008年12月23日]
【海外】日大强度质子加速器启用  
[2008年12月23日]
【金融】23日早盘沪深股市大幅下挫  
[2008年12月23日]
【政经】赠台大熊猫抵达双流机场  
[2008年12月23日]
【产业】丰田设备投资将削减三成  
[2008年12月23日]
【金融】美国债收益率至历史新低  
[2008年12月23日]
【产业】卡特彼勒拟大幅调低高管薪酬  
[2008年12月23日]
【海外】俄白就天然气供应达成一致  
[2008年12月23日]
【产业】福特被降至垃圾级信用  
[2008年12月23日]
【政经】中国预计吸收外资950亿美元  
[2008年12月23日]
【产业】钢材市场涨跌互现  
[2008年12月23日]
【金融】人民币对美元汇率连续回落  
[2008年12月23日]
【产业】新浪合并分众  
[2008年12月23日]
【海外】国际空间站开始太空行走  
[2008年12月23日]
【海外】科威特暂缓石油投资计划  
[2008年12月23日]
【产业】巴西石油公司削减明年预算  
[2008年12月23日]
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