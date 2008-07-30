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即时要闻
【政经】“雪龙”号推迟挺进北冰洋  
[2008-07-30]
【产业】标普：美国房价加速下跌  
[2008-07-30]
【政经】7000多辆租赁自行车助阵奥运  
[2008-07-30]
【金融】A股再现“独跌”行情  
[2008-07-30]
【金融】沪深B股指数继续下行  
[2008-07-30]
【金融】中小板综合指数微跌0.17%  
[2008-07-30]
【金融】国内黄金期货价下跌  
[2008-07-30]
【金融】认购权证全部大幅上扬  
[2008-07-30]
【海外】俄罗斯印古什发生袭警事件  
[2008-07-30]
【政经】济南启动“全民医保”  
[2008-07-30]
【海外】中国抗震救灾图片展在俄开幕  
[2008-07-30]
【海外】奥巴马麦凯恩对决新动向  
[2008-07-30]
【海外】福田可能于8月4日改组内阁  
[2008-07-30]
【产业】中石油成立润滑脂合资公司  
[2008-07-30]
【海外】日海上自卫队因缺油拟撤军演  
[2008-07-30]
【产业】伊航英航合并为世界第三航空商  
[2008-07-30]
【政经】山西公路治超反使煤运大增   
[2008-07-30]
【产业】力拓扩大在巴西铁矿石开采  
[2008-07-30]
【金融】30日认购权证全部大幅上扬  
[2008-07-30]
【政经】贵州农民自发成立环保组织  
[2008-07-30]
【政经】台湾10吨奥运水果进京  
[2008-07-30]
【政经】首批91家“创新型企业”名单  
[2008-07-30]
【海外】俄警察局发生汽车炸弹爆炸  
[2008-07-30]
【政经】阜新发生矿震2人死亡5人被埋   
[2008-07-30]
【政经】李伟说产权管理面临新挑战  
[2008-07-30]
【金融】煤炭股领跌沪综指迫近2800点  
[2008-07-30]
【产业】三联商社“五拍”终落国美  
[2008-07-30]
【金融】台北股市上涨55点  
[2008-07-30]
【海外】卡拉季奇据称不会被判死刑   
[2008-07-30]
【海外】印警方拆除18枚可疑炸弹  
[2008-07-30]
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