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即时要闻
【政经】温家宝分别会见曾荫权、何厚铧  
[2008年12月19日]
【海外】津发行面额100亿元新钞  
[2008年12月19日]
【金融】19日恒指跌370点  
[2008年12月19日]
【政经】国际金融协会预计全球经济明年下滑0.4%  
[2008年12月19日]
【政经】检察机关前11个月共立案侦查职务犯罪案件三万余件  
[2008年12月19日]
【金融】19日国内金银价跌多涨少  
[2008年12月19日]
【政经】前11月全国规模以上工业增加值同比增13.7%  
[2008年12月19日]
【海外】亚洲六国合作开发小型卫星  
[2008年12月19日]
【金融】沪深股市连续五日飘红  
[2008年12月19日]
【金融】19日中小板指数涨1.57%  
[2008年12月19日]
【金融】19日国内黄金期货跌多涨少  
[2008年12月19日]
【金融】19日认购权证跌多升少  
[2008年12月19日]
【金融】19日沪深B股小幅上扬  
[2008年12月19日]
【金融】2009年中小企业担保业务规模有望达1万亿元  
[2008年12月19日]
【产业】哥伦比亚拟提高石油产量  
[2008年12月19日]
【政经】中国将建立节能监察制度  
[2008年12月19日]
【产业】国内航线旅客运输燃油附加标准大降  
[2008年12月19日]
【产业】明后两年3G投资将达2800亿元  
[2008年12月19日]
【海外】东非共同体推迟签署共同市场协议  
[2008年12月19日]
【海外】日批准43万亿日元经济对策  
[2008年12月19日]
【政经】蒙代尔预测中国经济缓慢增长期将持续两年  
[2008年12月19日]
【产业】三联商社清理关联交易  
[2008年12月19日]
【产业】西气东输二线东段开工  
[2008年12月19日]
【政经】风云二号06星下周发射  
[2008年12月19日]
【海外】欧洲议会通过玩具安全新规  
[2008年12月19日]
【政经】中国拟开征环境税  
[2008年12月19日]
【政经】11月北京CPI仅涨2.1%  
[2008年12月19日]
【金融】19日日经股指跌0.91%  
[2008年12月19日]
【政经】增值税、营业税、消费税暂行条例实施细则明年元旦起实施  
[2008年12月19日]
【产业】京房价涨幅回落首次超2个百分点  
[2008年12月19日]
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