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即时要闻
【政经】中央将采取14条措施援港  
[2008年12月19日]
【海外】乌总理指责乌央行操纵汇率  
[2008年12月19日]
【海外】克林顿慈善基金会公布捐款人名单  
[2008年12月19日]
【海外】欧元区10月份外贸出现顺差  
[2008年12月19日]
【产业】预计丰田全年度营业亏损  
[2008年12月19日]
【海外】明年拉美经济增长将放缓  
[2008年12月19日]
【海外】欧盟批准比利时救助联合银行  
[2008年12月19日]
【海外】俄将巨资援助石油业  
[2008年12月19日]
【海外】欧洲议会通过欧盟明年预算  
[2008年12月19日]
【海外】国际财经快报  
[2008年12月19日]
【金融】沪深股市开盘微跌  
[2008年12月19日]
【海外】阿根廷经济增速放缓  
[2008年12月19日]
【海外】哈马斯宣布与以停火协议结束  
[2008年12月19日]
【海外】阿根廷外债额下降  
[2008年12月19日]
【政经】澳门通过2009年财政预算案  
[2008年12月19日]
【产业】阿斯麦将裁员10%  
[2008年12月19日]
【海外】日澳将加强安保合作  
[2008年12月19日]
【海外】欧盟再向缅甸提供4050万欧元援助  
[2008年12月19日]
【海外】格鲁吉亚问题国际会议未能达成协议  
[2008年12月19日]
【海外】俄将停止向乌克兰供气  
[2008年12月19日]
【海外】奥巴马提前任命金融监管官员   
[2008年12月19日]
【金融】伦敦股市微幅收高  
[2008年12月19日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌   
[2008年12月19日]
【金融】纽约汇市美元反弹  
[2008年12月19日]
【产业】国际油价再度暴跌逾9%  
[2008年12月19日]
【金融】纽约股市大幅下跌  
[2008年12月19日]
【海外】奥尔默特将访问土耳其  
[2008年12月19日]
【海外】秘鲁交通事故致21人死亡  
[2008年12月19日]
【政经】中外企业签署《世界企业宪章》  
[2008年12月18日]
【海外】新加坡解禁中国牛奶与乳制品  
[2008年12月18日]
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