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即时要闻
【政经】辽宁特大黄金盗窃嫌犯被批捕  
[2008年12月18日]
【政经】大雪致新疆伊宁机场关闭  
[2008年12月18日]
【海外】世行与新加坡合作设立城市中心  
[2008年12月18日]
【金融】深交所推出综合协议交易平台  
[2008年12月18日]
【政经】梁光烈会见韩国防大学校长  
[2008年12月18日]
【政经】重庆寸滩保税港区正式挂牌  
[2008年12月18日]
【政经】北部湾兴建大型中心渔港  
[2008年12月18日]
【政经】国务院将出台成品油价格方案  
[2008年12月18日]
【产业】中国饮料产量将突破6000万吨  
[2008年12月18日]
【产业】中国高性能计算机联盟成立  
[2008年12月18日]
【政经】中国推动TD纳入政府采购范围  
[2008年12月18日]
【海外】天津海上应急指挥中心成立  
[2008年12月18日]
【政经】中国新支线飞机转入试飞取证  
[2008年12月18日]
【政经】辽矿工维权获赔51万元  
[2008年12月18日]
【政经】香港失业率升至3.8%  
[2008年12月18日]
【海外】非洲水资源国际会议闭幕  
[2008年12月18日]
【政经】首台承包模式建设的机组开建  
[2008年12月18日]
【政经】南京至安庆城铁开工  
[2008年12月18日]
【政经】黑龙江处置嫩江特大交通事故  
[2008年12月18日]
【海外】菲两商场遇袭致30人伤亡  
[2008年12月18日]
【政经】三峡重庆库区现93处险情  
[2008年12月18日]
【海外】德智库预测明年德经济下滑1.2%  
[2008年12月18日]
【金融】18日亚太主要股市普遍上扬  
[2008年12月18日]
【海外】阿根廷政府没收阿航空公司  
[2008年12月18日]
【产业】国务院印发《关于实施成品油价格和税费改革的通知》  
[2008年12月18日]
【海外】韩三大造船企业订单额未达标  
[2008年12月18日]
【海外】德意志银行推迟赎回10亿欧元债券  
[2008年12月18日]
【海外】韩国浦项制铁公司将减产  
[2008年12月18日]
【海外】日本百货店业绩连续9月下滑  
[2008年12月18日]
【政经】湖南涟源18人仍被困井下  
[2008年12月18日]
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