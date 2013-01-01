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即时要闻
【金融】日经股指早盘涨0.86%  
[2008年12月18日]
【金融】沪深两市早盘收跌  
[2008年12月18日]
【海外】美药管局抬高糖尿病新药审批门槛  
[2008年12月18日]
【金融】麦道夫欺诈案牵连法国基金  
[2008年12月18日]
【产业】克莱斯勒30家工厂将停产一个月  
[2008年12月18日]
【产业】汽配商法雷奥裁员5000人   
[2008年12月18日]
【政经】湖南涟源发生煤与瓦斯突发事故  
[2008年12月18日]
【海外】欧盟放宽成员国企业补贴政策   
[2008年12月18日]
【金融】沪深两市小幅高开  
[2008年12月18日]
【金融】人民币汇率继续上行  
[2008年12月18日]
【产业】互联网网民人数达2.9亿  
[2008年12月18日]
【政经】索马里议长欢迎中国派军舰赴索海域护航  
[2008年12月18日]
【政经】广州实际利用外资保持两位数增长  
[2008年12月18日]
【政经】遭海盗袭击的中国货轮成功脱险  
[2008年12月18日]
【海外】印度向也门移交海盗嫌疑人  
[2008年12月18日]
【海外】奥巴马提名农业、内政部长人选   
[2008年12月18日]
【海外】俄将装备能突破任何反导系统导弹  
[2008年12月18日]
【海外】索马里过渡议会启动弹劾总统议程   
[2008年12月18日]
【海外】柬埔寨政府下令扑杀禽流感疫区家禽  
[2008年12月18日]
【海外】土耳其将继续打击库尔德工人党武装  
[2008年12月18日]
【海外】潘基文谈明年考验  
[2008年12月18日]
【海外】第三轮格鲁吉亚问题国际会议召开  
[2008年12月18日]
【产业】欧佩克主席称有可能进一步减产  
[2008年12月18日]
【产业】欧佩克削减日均产量220万桶  
[2008年12月18日]
【产业】国际油价暴跌8%  
[2008年12月18日]
【金融】纽约黄金期货涨3.1%  
[2008年12月18日]
【金融】纽约汇市美元汇率延续跌势  
[2008年12月18日]
【金融】伦敦股市微幅收高  
[2008年12月18日]
【金融】纽约股市三大股指均收低  
[2008年12月18日]
【政经】宝鸡市区逐步恢复供水  
[2008年12月17日]
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