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即时要闻
【海外】以释放220余名巴在押人员  
[2008年12月15日]
【政经】两岸直接通邮仪式在京举行  
[2008年12月15日]
【海外】越南筹资刺激经济增长  
[2008年12月15日]
【产业】欧佩克主席称成员国同意减产  
[2008年12月15日]
【政经】香港贸发局预计明年出口下降6%  
[2008年12月15日]
【海外】日自卫队开始撤离伊拉克  
[2008年12月15日]
【政经】2007年中国教育投入继续增加  
[2008年12月15日]
【海外】尼日利亚遭绑架的英国人获释  
[2008年12月15日]
【政经】广东年保费收入破千亿元  
[2008年12月15日]
【政经】香港金管局注资逾34亿港元  
[2008年12月15日]
【政经】CEPA专属网站正式开通  
[2008年12月15日]
【政经】柬埔寨国王会见陈至立  
[2008年12月15日]
【政经】成品粮、禽蛋及奶类价格平稳  
[2008年12月15日]
【政经】上海进出口现七年来最大单月降幅  
[2008年12月15日]
【海外】罗马尼亚提名总理辞去组阁委任  
[2008年12月15日]
【政经】吴邦国主持第十五次委员长会议  
[2008年12月15日]
【政经】四川灾区建材价格形势喜忧参半  
[2008年12月15日]
【政经】两岸海运直航在台全面启动  
[2008年12月15日]
【政经】胡锦涛出席科协成立50周年大会并讲话  
[2008年12月15日]
【海外】平壤开通3G手机通信  
[2008年12月15日]
【海外】罗马尼亚总统提名新政府总理  
[2008年12月15日]
【产业】欧佩克周油价跌破每桶40美元  
[2008年12月15日]
【政经】两岸“三通”迈出历史性步伐  
[2008年12月15日]
【政经】拉萨湿地发现62种珍稀鸟类  
[2008年12月15日]
【产业】家电行业应对国际“寒流”  
[2008年12月15日]
【政经】新不予免税进口商品目录实施  
[2008年12月15日]
【海外】三名德国人也门遭到绑架  
[2008年12月15日]
【政经】社科院预计今年GDP增长约9.5%  
[2008年12月15日]
【政经】海军官兵救出八名遇险渔民  
[2008年12月15日]
【金融】15日亚太主要股市多数上涨  
[2008年12月15日]
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