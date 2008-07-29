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即时要闻
【金融】人民币市场汇价(7月30日)  
[2008-07-30]
【海外】美加州南部发生强烈地震  
[2008-07-30]
【金融】中国农行拟增加涉农贷款比重  
[2008-07-30]
【政经】九国签署共同探月协议  
[2008-07-30]
【产业】国际油价跌破每桶121美元   
[2008-07-30]
【海外】伊拉克重获奥运会参赛资格  
[2008-07-30]
【商业】欧盟敦促美印各让一步  
[2008-07-29]
【中国】泛北部湾经合论坛将在北海举行  
[2008-07-29]
【商业】广西拟建西南最大石油化工基地  
[2008-07-29]
【中国】广东存在挪用挤占专项资金问题  
[2008-07-29]
【金融】四种非法证券咨询活动当警惕   
[2008-07-29]
【商业】菲亚特诉长城汽车侵权案被驳回  
[2008-07-29]
【海外】津巴布韦政党间谈判陷入僵局  
[2008-07-29]
【商业】南航回应昆明机场乘客滞留事件  
[2008-07-29]
【中国】海南扩大市县海域使用审批权限  
[2008-07-29]
【金融】中行收购和瑞达基金30%股份　  
[2008-07-29]
【金融】保监会释疑银行参股保险等热点  
[2008-07-29]
【金融】农行四方面改革信贷制度  
[2008-07-29]
【金融】农行将积极投资村镇银行  
[2008-07-29]
【中国】四川档案系统全力抢救受灾档案  
[2008-07-29]
【中国】国办转发关于2008年深化经济体制改革工作的意见   
[2008-07-29]
【海外】伊朗呼吁不结盟运动国家团结一致  
[2008-07-29]
【中国】修改后的《营业性演出管理条例》公布  
[2008-07-29]
【海外】韩国总理首登独岛视察  
[2008-07-29]
【中国】中国设立首个南极特别保护区  
[2008-07-29]
【商业】空客如期交付首架A380客机  
[2008-07-29]
【商业】新日铁制铁厂火灾或影响生产  
[2008-07-29]
【产业】中联将收购华泰82%的股权  
[2008-07-29]
【金融】29日中小板综合指数跌1.27%  
[2008-07-29]
【商业】中石油千万吨炼油项目基础工作完成  
[2008-07-29]
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