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即时要闻
【产业】李毅中：钢铁行业是技术改造支持重点  
[2008年12月12日]
【金融】香港恒生指数盘中大跌逾千点  
[2008年12月12日]
【海外】美参议院否决汽车业救援方案  
[2008年12月12日]
【政经】宁夏地下水资源不足30亿立方米  
[2008年12月12日]
【金融】台调降定存单申购利率  
[2008年12月12日]
【金融】早盘沪深两市双跌  
[2008年12月12日]
【金融】多家*ST公司面临暂停上市  
[2008年12月12日]
【海外】巴西减税应对危机  
[2008年12月12日]
【政经】社会消费品零售总额增幅继续回落  
[2008年12月12日]
【政经】温家宝将赴中日韩领导人会议  
[2008年12月12日]
【海外】德经济未来两年持续收缩  
[2008年12月12日]
【海外】欧盟经常项目逆差同比上升  
[2008年12月12日]
【海外】瑞士进入申根区  
[2008年12月12日]
【海外】哈议会批准中亚无核武器区条约   
[2008年12月12日]
【金融】法兴业银行无洗钱责任  
[2008年12月12日]
【金融】纽商所黄金期货继续上扬  
[2008年12月12日]
【金融】11日纽约汇市美元下跌  
[2008年12月12日]
【产业】国际油价飙升至每桶47美元   
[2008年12月12日]
【金融】11日伦敦股市微幅收高   
[2008年12月12日]
【海外】美10月份对外贸易逆差升1.1%  
[2008年12月12日]
【海外】瑞典救援本国汽车业  
[2008年12月12日]
【海外】国际财经快报  
[2008年12月12日]
【海外】欧盟批准荷兰出资救援本国金融集团  
[2008年12月11日]
【政经】首个快中子增殖反应堆2010年并网发电  
[2008年12月11日]
【政经】财政收入连续两月同比下降  
[2008年12月11日]
【金融】证监会查处两起内幕交易案  
[2008年12月11日]
【金融】证券期货市场统计管理办法发布  
[2008年12月11日]
【金融】香港按揭证券公司放宽按保成数限制  
[2008年12月11日]
【产业】2008年供电监管报告发布  
[2008年12月11日]
【海外】泰国国会12月15日选举新总理  
[2008年12月11日]
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