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即时要闻
【中国】7968万亩农作物因洪涝受灾  
[2008-07-29]
【中国】国家能源局“三定”方案获批  
[2008-07-29]
【中国】塔河油田探明石油地质储量7亿吨  
[2008-07-29]
【海外】印巴爆发五年来最严重冲突  
[2008-07-29]
【海外】俄罗斯发生儿童食物中毒事件  
[2008-07-29]
【中国】部分南航滞留昆明旅客乘机离开  
[2008-07-29]
【金融】台北股市下跌219点  
[2008-07-29]
【政经】上半年汽车产销均超过500万辆  
[2008-07-29]
【中国】上半年宏观经济预警指数处于绿灯区  
[2008-07-29]
【政经】国家能源局正式开始运行  
[2008-07-29]
【中国】内地将在三个领域进一步对港扩大开放  
[2008-07-29]
【商业】紫金矿业上半年净利17亿  
[2008-07-29]
【金融】沪综指早盘失守2900点  
[2008-07-29]
【海外】美联储理事呼吁设定通胀目标  
[2008-07-29]
【商业】新闻纸遭遇十年最大涨价潮  
[2008-07-29]
【金融】早盘上证综指跌2.46% 　  
[2008-07-29]
【商业】阿联酋航空启动全新环保计划  
[2008-07-29]
【商业】通用汽车宣布新一轮减产计划  
[2008-07-29]
【中国】广西4家国有集团公司同日揭牌  
[2008-07-29]
【金融】人民币对美元创3年来单日最大跌幅  
[2008-07-29]
【金融】美林资产再减记57亿美元  
[2008-07-29]
【海外】北极储巨量油气或成第二个中东  
[2008-07-29]
【商业】路透调查：油价6年涨势或中止  
[2008-07-29]
【商业】欧盟批准玛氏收购箭牌公司  
[2008-07-29]
【商业】中冶购澳矿通过澳方股东会  
[2008-07-29]
【海外】日本失业率升至两年来最高点  
[2008-07-29]
【金融】IMF：全球金融市场依然脆弱  
[2008-07-29]
【金融】人民币市场汇价(7月29日)  
[2008-07-29]
【金融】六公司将发150亿元短融券  
[2008-07-29]
【金融】五公司并购重组申请31日上会  
[2008-07-29]
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