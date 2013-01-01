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即时要闻
【金融】沪指2100点昙花一现  
[2008年12月09日]
【产业】日产汽车在越设立销售公司  
[2008年12月09日]
【政经】中国对美部分输华食品发出风险预警  
[2008年12月09日]
【产业】中国熟制禽肉品重返欧盟市场  
[2008年12月09日]
【政经】蒙古将继续全面发展对华关系  
[2008年12月09日]
【产业】中巴商讨合作开采巴西石油  
[2008年12月09日]
【海外】日本三季度GDP降1.8%  
[2008年12月09日]
【产业】必和必拓铁矿石出口量创新低  
[2008年12月09日]
【海外】欧盟可望在2012年底前淘汰白炽灯  
[2008年12月09日]
【海外】法将研究救助计划二阶段方案  
[2008年12月09日]
【海外】加有望援助美汽车三巨头分公司  
[2008年12月09日]
【海外】摩根士丹利高管放弃年终分红  
[2008年12月09日]
【海外】联邦快递下调本财年业绩预期  
[2008年12月09日]
【海外】美关塔那摩基地囚犯要求承认共谋“9·11”事件罪名  
[2008年12月09日]
【海外】美国企业再现裁员潮  
[2008年12月09日]
【海外】美国房贷市场形势严峻  
[2008年12月09日]
【海外】加勒比要求改革世界金融体系  
[2008年12月09日]
【金融】9日早盘深沪两市双跌  
[2008年12月09日]
【产业】中国节能服务业规模达70亿元  
[2008年12月09日]
【海外】欧盟称经济刺激规模未达预期  
[2008年12月09日]
【金融】9日东京股市早盘涨0.48%  
[2008年12月09日]
【政经】六方会谈讨论朝鲜核计划申报验证草案  
[2008年12月09日]
【政经】美称明年底恐难以完成气候问题谈判  
[2008年12月09日]
【海外】中非共和国各派力量举行对话  
[2008年12月09日]
【海外】英国批发价格压力明显减轻  
[2008年12月09日]
【海外】“埃塔”军事头目被捕  
[2008年12月09日]
【政经】法国称多哈回合谈判前景不明  
[2008年12月09日]
【产业】沃尔沃轿车裁员3400人  
[2008年12月09日]
【产业】法化工巨头罗地亚大幅减产  
[2008年12月09日]
【海外】欧盟倡建国际核燃料库  
[2008年12月09日]
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