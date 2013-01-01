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即时要闻
【海外】俄称没有与美进行军事技术合作  
[2008年12月09日]
【金融】欧盟批准法国金融救助计划  
[2008年12月09日]
【政经】法称希望继续与中保持“对话与战略伙伴关系”  
[2008年12月09日]
【海外】保加利亚查封可能含有二恶英的爱尔兰猪肉  
[2008年12月09日]
【金融】欧盟放宽政府救助的补贴限制  
[2008年12月09日]
【海外】新西兰议会选出新议长  
[2008年12月08日]
【政经】“温州考察团”事件调查有新进展  
[2008年12月08日]
【政经】广东改革养老保险省级调剂办法  
[2008年12月08日]
【金融】香港外汇储备增111亿美元  
[2008年12月08日]
【政经】食品添加剂专项整治启动  
[2008年12月08日]
【政经】鄂钢总经理引咎辞职  
[2008年12月08日]
【金融】亚太股市多数上涨  
[2008年12月08日]
【海外】伊朗新建7座炼油厂  
[2008年12月08日]
【政经】港府千亿信贷保证助企业  
[2008年12月08日]
【政经】中国紧急暂停进口爱尔兰猪肉和饲料  
[2008年12月08日]
【政经】劳资纠纷案明年将大幅增长  
[2008年12月08日]
【政经】中国筹备在美设食品药品监管机构  
[2008年12月08日]
【海外】意大利免除肯尼亚5640万美元债务  
[2008年12月08日]
【产业】含可待因复方口服溶液管理将加强  
[2008年12月08日]
【产业】广州楼市10月“量价齐跌”  
[2008年12月08日]
【政经】2009年春运方案出台  
[2008年12月08日]
【金融】港股急升8.7%  
[2008年12月08日]
【政经】多种欧洲输华食品存在质量问题  
[2008年12月08日]
【金融】8日中小板指数劲升4%  
[2008年12月08日]
【金融】8日认购权证多报升  
[2008年12月08日]
【金融】上证综指逼近2100点  
[2008年12月08日]
【产业】中石油与吉林省共建天然气管道  
[2008年12月08日]
【政经】香港廉署四年检控50名上市公司高层  
[2008年12月08日]
【产业】明年煤炭供求将总体宽松  
[2008年12月08日]
【政经】广东中小企业数可望破百万  
[2008年12月08日]
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