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即时要闻
【产业】戴姆勒和宝马11月全球销量大降  
[2008年12月06日]
【海外】俄政府拟帮助失业者偿还房贷  
[2008年12月06日]
【产业】巴西政府大力推动游戏产业发展  
[2008年12月06日]
【海外】德国10月工业订单环比下降  
[2008年12月06日]
【海外】荷兰尚无房地产救市计划  
[2008年12月06日]
【海外】南极触礁被困邮轮乘客全获救　  
[2008年12月06日]
【海外】洛杉矶东北部莫哈韦沙漠发生5.5级地震   
[2008年12月06日]
【海外】菲律宾首都警匪枪战16人身亡  
[2008年12月06日]
【海外】布什重申美不允许伊朗发展核武器  
[2008年12月06日]
【海外】布什首次承认美经济陷衰退  
[2008年12月06日]
【金融】纽约黄金期货价格继续下跌  
[2008年12月06日]
【海外】欧盟积极评价法国经济刺激计划  
[2008年12月06日]
【海外】奥巴马称美经济最糟时刻未到来  
[2008年12月06日]
【海外】法国总统任命“经济振兴”部长   
[2008年12月06日]
【海外】中美洲一体化体系首脑会议开幕   
[2008年12月06日]
【海外】美军明年启动对阿富汗增兵计划  
[2008年12月06日]
【海外】俄罗斯总统结束访印提前回国  
[2008年12月06日]
【海外】布什承认伊战代价超过预期   
[2008年12月06日]
【金融】纽约汇市一周综述  
[2008年12月06日]
【金融】金融股推动美股止跌转涨  
[2008年12月06日]
【产业】国际油价逼近每桶40美元  
[2008年12月06日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008年12月06日]
【金融】美国股市上中国概念股一周表现  
[2008年12月06日]
【海外】瑞典政府出台经济刺激计划  
[2008年12月06日]
【产业】11月乘用车销量同环比双降  
[2008年12月05日]
【金融】欧盟批准美国银行收购美林  
[2008年12月05日]
【政经】“北航二号”飞行试验成功  
[2008年12月05日]
【海外】美失业率升至15年来最高点  
[2008年12月05日]
【政经】胡锦涛会见美国财政部长  
[2008年12月05日]
【政经】国务院法制办就《森林防火条例》答记者问  
[2008年12月05日]
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